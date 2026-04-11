Chinchón estrena plano turístico en transporte público de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha publicado un nuevo plano turístico de Chinchón, que se suma a la colección ya existente del centro histórico de la capital y de los cascos antiguos de Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, este nuevo material está diseñado para facilitar a visitantes y residentes la localización de los principales atractivos patrimoniales, culturales y de ocio del municipio, así como el acceso al transporte público interurbano que conecta esta localidad con otros puntos de la región.

Monumentos, enclaves y conexiones de autobús

El plano ofrece una visión clara de los principales monumentos y lugares de interés de Chinchón. Además, incorpora información detallada sobre las líneas de autobuses interurbanos que operan en la zona, con sus recorridos, paradas y destinos.

Como el resto de materiales de esta colección, se distribuirá en formato impreso a través de la red de oficinas de turismo regionales.

Impulso al transporte público y a la intermodalidad

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca reforzar la intermodalidad y promover el uso del transporte público como "la mejor alternativa" para acceder y desplazarse por la localidad.

En este contexto, los viajeros pueden utilizar los Abonos Turísticos de Transporte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), una opción con la que se pretende facilitar la movilidad de quienes visitan el municipio.

Consulta y descarga online

Además de su distribución en papel, el plano puede consultarse y descargarse en la página web del CRTM, "lo que facilita la planificación previa de los desplazamientos tanto a residentes como a turistas".

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La iniciativa surge de la colaboración entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.