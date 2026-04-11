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SALUD MENTAL

Cerca de mil personas con enfermedad mental grave en la región recuperaron su autonomía personal en 2025

En 2025, la red pública dio cobertura a 9.318 personas y a sus familias. Del total de usuarios, el 58,6% fueron hombres y el 41,4% mujeres

Archivo - Cerca de mil personas con enfermedad mental grave y duradera consiguen el alta en Madrid en 2025

Archivo - Cerca de mil personas con enfermedad mental grave y duradera consiguen el alta en Madrid en 2025 / COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

EP

Madrid

Un total de 954 personas con enfermedad mental grave y duradera consiguieron el alta el año pasado en la Comunidad de Madrid, dejando de precisar apoyos tras alcanzar los objetivos de autonomía personal e integración social.

Según ha manifestado el Gobierno regional en un comunicado, este avance ha sido posible "gracias a la labor de los profesionales de la red pública, que favorecen el desarrollo de sus capacidades, su inclusión y su calidad de vida mediante actuaciones rehabilitadoras en estrecha coordinación con los equipos de Salud Mental".

En 2025, la red pública dio cobertura a 9.318 personas y a sus familias. Del total de usuarios, el 58,6% fueron hombres y el 41,4% mujeres, de los cuales 2.528 participaron en centros de rehabilitación psicosocial, 1.346 en dispositivos de atención diurna y 2.014 en rehabilitación laboral.

Además, 1.459 recibieron apoyo en sus domicilios a través de los Equipos de Apoyo Social Comunitario, 1.336 en recursos residenciales y 366 en pisos supervisados y pensiones. Asimismo, otros 269 beneficiarios hicieron uso de centros especializados dirigidos a personas sin hogar.

En este sentido, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales destinará este año 105 millones de euros de cara seguir potenciando la respuesta integral a estas personas, lo que supone un crecimiento del 13,4% respecto al ejercicio anterior.

La red pública de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera está compuesta por 7.181 plazas públicas y 233 centros y servicios, entre dispositivos de día, de rehabilitación psicosocial y laboral; equipos de apoyo comunitario que se desplazan a los domicilios; residencias; pisos supervisados; plazas en pensiones; y asistencia especializada de atención a personas sin hogar. En estos servicios trabajan más de 1.500 profesionales.

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Estos trabajadores prestan también apoyo a las familias, a quien les ofrecen asesoramiento personalizado, diversos programas de información y orientación en estrategias para la solución de conflictos. Además, todos los centros realizan multitud de actividades de sensibilización y lucha contra el estigma asociado a esta discapacidad.

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