Los estudiantes madrileños miran menos al empleo y más a la vocación al elegir carrera

Los alumnos de Bachillerato en Madrid afrontan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con una clara preferencia por la vocación. Un 59 % tiene previsto escoger su grado universitario en función de sus intereses personales, frente a un 30 % que priorizará las salidas profesionales.

Los datos proceden del Salón de Orientación Universitaria Unitour 2025-2026, celebrado entre octubre de 2025 y febrero de 2026 en 25 ciudades españolas. La cifra se mantiene estable respecto al curso anterior (60 %) y mejora frente al 52 % registrado en 2023-2024.

Por su parte, el peso de las salidas laborales se mantiene en niveles similares en los últimos años, aunque ligeramente por debajo del 34 % alcanzado hace dos cursos.

Auge del emprendimiento

En cuanto a las perspectivas tras finalizar los estudios, el 41 % de los jóvenes madrileños opta por trabajar en la empresa privada. Destaca el aumento del espíritu emprendedor: un 39 % afirma que quiere montar su propio negocio, lo que supone un fuerte incremento respecto al 25 % registrado en 2023-2024.

En sentido contrario, desciende el interés por la función pública. Solo un 14 % planea preparar oposiciones, cinco puntos menos que hace dos años.

Sobre la movilidad académica, el 65 % prefiere estudiar en su propia comunidad autónoma, aunque esta opción pierde peso frente al 71 % de hace dos cursos. En paralelo, crece el interés por el extranjero: un 26 % buscará formación fuera de España, ocho puntos más que en 2023-2024. El traslado a otra comunidad autónoma sigue siendo minoritario, con un 7 %.

Indiferencia creciente sobre el destino laboral

Respecto al lugar donde desarrollar su carrera profesional, el 28 % desea quedarse en su región y el mismo porcentaje contempla marcharse al extranjero.

Sin embargo, la opción mayoritaria es la flexibilidad: un 36 % asegura que le es indiferente el destino y que trabajará allí donde encuentre empleo. Esta actitud ha crecido de forma notable desde el 27 % registrado hace dos años.

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En contraste, el deseo de permanecer cerca de casa ha caído desde el 39 % de 2023-2024, reflejando una mayor disposición a la movilidad laboral.