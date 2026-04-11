Un guardia civil fuera de servicio frustra el robo de 900 euros en un cajero de Tres Cantos

Un guardia civil fuera de servicio consiguió recuperar el pasado jueves 900 euros en efectivo que habían sido sustraídos en un cajero automático en el municipio madrileño de Tres Cantos.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron pasadas las 11:20 horas, cuando el agente observó a varias personas persiguiendo a un individuo con gorra blanca mientras gritaban "al ladrón".

Ante esta situación, el guardia civil decidió sumarse a la persecución, que concluyó cuando el presunto autor arrojó el dinero al suelo.

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Huida del sospechoso y búsqueda en marcha

Tras desprenderse del efectivo, el sospechoso se subió a un vehículo que le estaba esperando y emprendió la huida de inmediato. El Puesto de la Guardia Civil en Tres Cantos se ha hecho cargo de la investigación para lograr la identificación y detención del autor de los hechos.