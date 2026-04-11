Fuenlabrada homenajea al agricultor 'Acero' con un mural que celebra la agricultura local y su historia

El Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF) ha incorporado el mural 'Manos de Acero', una obra con la que la ciudad reconoce a Benito Celestino Montero Martín, conocido como 'Acero', y pone en valor la agricultura local como parte esencial de su historia.

La pieza, firmada por el artista Christian Saldaña Santos, Christian Sasa, rinde homenaje a este agricultor nacido en Fuenlabrada en 1932, una figura muy conocida en la ciudad por su vinculación de toda una vida a la huerta y al ganado. Junto a él, el mural sitúa también en primer plano a la acelga fuenlabreña, uno de los productos más representativos del campo local.

Un mural en la calle Madrid para reconocer una vida dedicada al campo

La obra está ubicada en la medianera del edificio de la calle Madrid, 1, frente al centro de personas mayores Ferrer i Guardia. Desde ese espacio, 'Manos de Acero' proyecta un reconocimiento a varias generaciones de hombres y mujeres que consagraron su vida al campo en Fuenlabrada.

Benito Celestino Montero procede de una larga saga de agricultores y ha dedicado su vida al cultivo de la huerta y al cuidado del ganado. Su apodo, 'Acero', alude a su constancia y dedicación, una trayectoria ligada al cultivo de hortalizas, patatas y, de manera destacada, de la acelga fuenlabreña.

La obra subraya también el valor de la acelga fuenlabreña, convertida en un referente regional y nacional por la cantidad y la calidad de la producción local. Sus semillas han pasado de generación en generación y forman parte del legado identitario de agricultores como Celestino.

Con este mural, Fuenlabrada reconoce no solo a quienes hicieron del campo su forma de vida durante décadas, sino también a quienes continúan hoy esa labor en el municipio.

Memoria agrícola y protección del suelo cultivable

La incorporación de 'Manos de Acero' al MAUF enlaza además con la voluntad de la ciudad de preservar su tradición agrícola. En esa línea, Fuenlabrada impulsó la protección del suelo y de las huertas con la creación del Parque Agrario, una iniciativa municipal que suma una superficie de 800 hectáreas de tierras de cultivo.

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La nueva obra convierte esa memoria en imagen pública y permanente en el espacio urbano: un homenaje a 'Acero', a la agricultura local y a unas raíces que siguen formando parte de la identidad de Fuenlabrada.