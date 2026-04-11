Las estudiantes madrileñas detrás del único desfile de moda chulapa en Madrid: "En unos años, San Isidro volverá a ser grande"

Rescatar la tradición. Esa es, precisamente, la misión de Marta, Sandra y Ainara, las tres madrileñas detrás del proyecto Mazo de Madrid, una iniciativa que busca "devolver el brillo" a las fiestas de la capital. Tienen 21 años y este sábado, 11 de abril, organizan su segundo desfile de moda chulapa anual. “No hay otro igual en la ciudad. Lo hicimos por primera vez el año pasado. Hoy repetimos en el mismo sitio, el Museo de Artes y Tradiciones Populares, con un formato similar pero mejorado. Pensamos que era una buena manera de inspirar a otros jóvenes. Últimamente, quien se viste de chulapa lo hace en una modista o compra un disfraz, directamente”, relatan.

Marta, Sandra y Ainara en el desfile que organizaron el año pasado. / CEDIDA

Sandra, estudiante de Derecho, Ainara de Protocolo y Organización de Eventos y Marta de Radiología, se conocen desde pequeñas. Comenzaron yendo juntas al colegio. Y también a la pradera de San Isidro. Fue ahí donde se dieron cuenta del problema. “Nos dio bastante pena ver que, salvo la gente mayor, no había nadie vestido. La mayoría de jóvenes que sí lo hacían iban con trajes muy poco cuidados. Además, veíamos como en otras comunidades autónomas las nuevas generaciones sí se visten con trajes tradicionales y viven sus fiestas con orgullo. Las esperan todo el año. Y en Madrid pasaba todo lo contrario, por eso decidimos hacer un desfile en el que dar a conocer todos los estilismos y posibilidades.

Lo que comenzó con la publicación de algunos vídeos en redes sociales es hoy un perfil seguido por miles de personas que colabora con marcas de moda como D’Pertiñez o Talleres Riaza y participa en ferias como FITUR en representación de la capital: “Nuestra idea es seguir creciendo y que cada vez más gente joven se sienta identificada con lo castizo, que lo vea como algo suyo y no como algo anticuado o pasado”. El evento, que tiene lugar este sábado a las 11:30 horas en el Centro Cultural La Corrala, contará con tres categorías: infantil, de 16 a 30 años y de más de 30 años. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Dos de las modelos que desfilaron en el evento del año pasado. / CEDIDA

"Más castizo, imposible"

“Habrá un poco de todo”, dicen. Por un lado, diseños más tradicionales a cargo de D’Pertiñez, con más de 25 años de experiencia en lo castizo; y por el otro trajes algo más renovados de la mano de Talleres Riaza, con cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas. Junto a ellos también desfilarán otros particulares y creadores que quieran exhibir sus propias colecciones: “Habrá algunos bastante sorprendentes. Es lo que buscamos: mantener la esencia pero adaptándolo a lo actual”. Si bien apenas quedan unas horas para el desfile, las estudiantes aseguran que los preparativos no han sido sencillos: “Todavía figuramos como asociación, así que encontrar un espacio que nos cedieran ha sido complejo. Creemos que este museo es el sitio ideal. Más castizo imposible”.

Pese a todo, Marta, Sandra y Ainara creen que, durante los últimos años, se ha producido un resurgimiento de lo clásico y tradicional entre las personas de su edad. “Cada año son más las chicas vestidas y la difusión en redes sociales está siendo clave. No somos las únicas que hacemos esta especie de reivindicación, pero sí creemos haber inspirado a muchas mujeres a vestirse y crear contenido alrededor de la historia madrileña. Y esto no acaba aquí. Creemos que va a ir a más. Internet mueve a muchísima gente”, sostienen. Este movimiento, en una ciudad tan diversa y globalizada como Madrid, es de vital importancia: “Al haber una mezcla de culturas tan varias es más fácil que se pierda lo propio”.

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“Es clave que seamos los propios madrileños quienes demos valor a nuestra cultura y la compartamos con la gente que viene a vivir aquí. Y no al revés. De no cuidar nuestras tradiciones, se acabarán perdiendo. Si seguimos así, en unos años San Isidro volverá a ser una fiesta muy grande. La gente va a empezar a vivirlo más y a vestirse de chulapo. Sin embargo, creemos que hace falta apoyo institucional. Es necesaria más inversión, mejor organización y más medios. Sin todo eso es complicado. Aún así, el futuro es bueno. Es verdad que se estaba perdiendo, pero entre todos estamos haciendo una buena labor y vuelve a ponerse de moda. La gente lo siente como algo suyo”, concluyen.