Danza del león, gastronomía y espectáculo: Macao despliega su cultura en Madrid del 17 al 21 de abril

Durante cinco días, Madrid Río cambiará de paisaje para mirar hacia Asia. Del 17 al 21 de abril, Macao desplegará en Puente del Rey un gran roadshow con espectáculos, actividades culturales, propuestas gastronómicas y experiencias pensadas para mostrar al público madrileño una imagen más amplia y actual del destino.

La iniciativa, organizada por la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China, la Dirección de Servicios Turísticos de la RAE de Macao y la Embajada de la República Popular China en el Reino de España, busca reforzar la imagen de Macao como destino turístico internacional y mostrar al visitante una realidad que va mucho más allá de sus hoteles o de su fama ligada al ocio nocturno.

Un viaje a Macao sin salir de Madrid

Durante cinco días, el espacio instalado en Puente del Rey desplegará una programación abierta al público con actividades de 15:00 a 21:00 horas, pensadas para ofrecer una mirada amplia a Macao como destino cultural, turístico y gastronómico.

La propuesta permitirá descubrir algunos de los rasgos más reconocibles de este enclave, marcado por la convivencia entre tradiciones chinas y herencia occidental, una mezcla que define tanto su arquitectura como su vida cultural. La organización quiere precisamente poner el foco en esa identidad híbrida y en su riqueza patrimonial, con referencias al Centro Histórico de Macao, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como a enclaves como San Lázaro, Taipa o Coloane.

Gastronomía, danza y espectáculo: un viaje a Macao sin salir de Madrid. / Cedida

Gastronomía, danzas y ambiente familiar

El roadshow se articulará en torno a un gran escenario donde se sucederán exhibiciones y actuaciones pensadas para todos los públicos. Entre ellas habrá espacio para la danza del león, una de las grandes protagonistas de la programación, a cargo de la asociación deportiva Macau Lo Leong, así como para la danza del abanico, diferentes danzas folclóricas, interpretaciones musicales tradicionales chinas y muestras de la ópera china.

El evento también incorporará un guiño local con presencia de flamenco, en una combinación que busca reforzar el carácter de encuentro cultural de esta cita. Además, los más pequeños podrán interactuar con Mak Mak, la mascota oficial del roadshow, mientras que durante cada jornada se celebrarán distintos sorteos para el público asistente.

Un espectáculo de luz al caer la tarde

Uno de los elementos más visuales del evento llegará cada noche, cuando la instalación se active con un despliegue de efectos de luz proyectados desde la parte superior de un cubo LED. La organización quiere que ese dispositivo funcione como un gran reclamo visual sobre el cielo de Madrid Río, casi como un faro urbano capaz de atraer visitantes y convertir el recinto en uno de los puntos más llamativos de la zona durante esos días.

El cierre especial llegará el 21 de abril, con una velada final concebida como colofón de las cinco jornadas, en la que volverán a tener protagonismo la danza y varias sorpresas preparadas para despedir el evento.

A esta programación se suma además una acción gastronómica complementaria bajo el nombre Sabor a China. Aroma de Macao, que se desarrollará hasta el 21 de abril en los restaurantes madrileños Soy Kitchen, Tripea y Lamian.

Durante esas semanas, los tres locales ofrecerán una experiencia inspirada en los sabores de Macao, con menús especiales y una ambientación temática pensada para trasladar al comensal a esta ciudad reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. Como parte de la acción, cada consumición irá acompañada de un abanico típico de Macao como recuerdo.

Danza del león, gastronomía y luz: Macao despliega su cultura en Madrid del 17 al 21 de abril. / Cedida

Además, quienes participen escaneando los códigos QR de la campaña y siguiendo las cuentas oficiales vinculadas al evento podrán obtener un boleto para canjearlo en el sorteo presencial del roadshow.

Noticias relacionadas

Con esta acción en Madrid, Macao refuerza su estrategia de promoción en España con un formato experiencial que mezcla turismo, cultura y ocio. El objetivo no es solo invitar a conocer el destino, sino también actualizar su imagen ante el público español y presentar una visión más completa de una ciudad donde conviven historia, patrimonio, gastronomía y vida cultural.