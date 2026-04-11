MÚSICA EN DIRECTO
Cortes de tráfico en Cibeles este sábado por la Fiesta de la Resurrección: 25 líneas de EMT afectadas
El evento musical, con actuaciones de Gipsy Kings, Boney M y Hakuna Group Music, reunirá a unas 65.000 personas en el centro de Madrid
La Plaza de Cibeles y su entorno permanecerán cerrados al tráfico rodado este sábado con motivo de la celebración de la Fiesta de la Resurrección, un evento musical que tendrá lugar entre las 18:30 y las 21:30 horas.
Las restricciones se aplicarán aproximadamente desde las 15:30 hasta las 22:30 horas y afectarán a algunas de las principales arterias del centro de la capital, como el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado —entre Neptuno y Cibeles—, la calle Alcalá y un tramo de Gran Vía. También se verán condicionados puntos clave como la Plaza de España, Princesa o la glorieta de Atocha.
25 líneas de EMT modifican su recorrido
Como consecuencia de estos cortes, un total de 25 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) modificarán sus itinerarios habituales durante la jornada.
Las líneas afectadas son: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203 (Atocha-Aeropuerto), C03 y E1.
Dispositivo de seguridad y transporte
El Ayuntamiento de Madrid ha previsto un amplio dispositivo de seguridad ante la afluencia estimada de unas 65.000 personas. Según explicó la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, se desplegarán alrededor de 170 policías municipales, además de efectivos de Samur-Protección Civil y agentes de Movilidad.
Asimismo, por motivos de seguridad, se prevé el cierre de la estación de Metro de Banco de España (línea 2). En las inmediaciones se encuentran otras estaciones como Sevilla, Retiro, Sol, Gran Vía, Chueca o Serrano, además de varias conexiones de Cercanías en Recoletos, Sol y Atocha.
Un evento multitudinario en crecimiento
Organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Fiesta de la Resurrección busca conmemorar en un ambiente festivo la Resurrección de Cristo. El evento, de carácter gratuito y abierto al público, contará este año con actuaciones de Gipsy Kings, Boney M y Hakuna Group Music.
En su edición anterior, la cita congregó a más de 85.000 asistentes, consolidándose como uno de los grandes eventos musicales al aire libre en el centro de Madrid.
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