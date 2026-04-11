COMUNIDAD DE MADRID
El consejero Jorge Rodrigo acusa al delegado del Gobierno de obstaculizar la seguridad en Madrid y le pide que "se esté quieto"
El consejero de Vivienda acusa a Francisco Martín de obstaculizar la colaboración institucional y le reprocha que no contribuya a garantizar la seguridad en Madrid
EP
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha pedido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a que "se esté quieto" y que "no moleste" si no va a trabajar con Gobierno regional y Ayuntamiento para "garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos madrileños".
"Ya estamos los gestores políticos del Partido Popular para intentar solventar los problemas de los ciudadanos. Amenazas son reales, hablamos de seguridad, pero desde luego tenemos que luchar con la seguridad en todos los sentidos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha afirmado el consejero en la jornada 'Seguridad: nuevos retos y desafíos en nuestra sociedad,, organizada por el PP.
Dice Rodrigo que si Madrid hoy es segura es gracias a los gobierno del PP que "han dado estabilidad a las políticas de seguridad", una "bandera" que siempre han "defendido".
"Es fundamental para nosotros, para el Partido Popular, porque sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay prosperidad y sin seguridad no hay crecimiento económico. El Partido Popular siempre, desde su fundación, ha defendido y ha tenido como bandera la seguridad", ha destacado.
Una bandera, advierte, que "algunos" intentan "quitársela" a los 'populares' poniendo además "palos en las ruedas". "Trabajar a día de hoy por la seguridad es muy complicado dentro de las competencias que tenemos", ha lamentado Rodrigo.
Así, el consejero ha agradecido el trabajo de los ayuntamientos en materia de seguridad. "Lo hacen prácticamente solos porque el Gobierno de España, en este caso el Gobierno Pedro Sánchez, no participa", ha asegurado.
En concreto, ha señalado al delegado "sanchista" Francisco Martín, que pone "palos en las ruedas", que "no participa, no colabora, no hace nada, no trabaja, y lo único que está intentando hacer es torpedear los gobiernos del PP".
"Inseguridad jurídica"
Por otro lado, Rodrigo ha abordado la importancia de luchar contra la "inseguridad jurídica". "Inseguridad jurídica que, en la Comunidad de Madrid, intentamos no tener. La inseguridad jurídica provoca que no venga la inversión, que no solventemos ese gran problema que tenemos hoy en día con la vivienda", ha explicado.
De este modo ha vinculado esa "inseguridad jurídica" con fenómenos como los de la "inquiaokupación" y la "okupación". "Algo por lo cual nosotros siempre vamos a luchar contra ella", ha afirmado, dentro de los "principios y valores" del PP para la "defensa del derecho a la propiedad".
"Madrid debe seguir siendo una región y una ciudad libre y segura, y un lugar donde las familias puedan vivir tranquilas, y al mismo tiempo también donde los emprendedores puedan invertir sin miedo y donde las normas se cumplan", ha concluido.
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