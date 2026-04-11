El conjunto romano a menos de una hora de Madrid donde se formaba la élite de la época y que conserva mosaicos, salas termales y jardines

La ciudad de Madrid esconde auténticos tesoros que muchas veces son ignorados por los turistas. En Alcalá de Henares guarda un gran patrimonio histórico que esconde cientos de años de historia. La Casa de Hippolytus es un gran ejemplo de ello y lleva décadas arrastrando un nombre engañoso.

Y es que no fue una casa doméstica en el sentido habitual, ni una residencia familiar comparable a otras domus romanas. Lo que hoy se visita en las afueras de la antigua Complutum fue en realidad un conjunto destinado al ocio y al esparcimiento, vinculado a la familia de los Anios y construido entre finales del siglo III y comienzos del IV sobre estructuras anteriores del siglo I. Ahí está una de sus rarezas: el edificio no cuenta la vida privada de una vivienda corriente, sino la de un espacio pensado para reunirse, bañarse, pasear y celebrar banquetes.

Ese carácter singular se percibe en su propia organización. El recinto se situaba en los suburbios inmediatos al norte de la ciudad y reunía pequeñas termas, un jardín complejo con zonas de encuentro y un mausoleo funerario. La gran sala central funcionaba como una sala de baño, con dos piscinas, y desde allí se articulaban otros espacios, además de una probable sauna, grandes letrinas y un pozo de aguas mineralizadas. No era un rincón menor del paisaje romano complutense: era un edificio pensado para el uso social, el confort y la representación.

Casa Romana de Hippolytus / Turismo Alcalá

El mosaico que dio nombre al lugar

La pieza más famosa del conjunto está en el suelo. En el frigidarium se conserva un gran mosaico geométrico con un emblema figurado firmado por Hippolytus, el artífice cuya inscripción acabó dando nombre al yacimiento. La escena muestra a tres niños pescadores en medio de un repertorio de especies marinas del Mediterráneo: pulpo, calamar, delfín, atún, erizo o murena. No es un simple adorno. La propia interpretación del conjunto apunta a una probable función didáctica, algo que refuerza la idea de que este edificio estuvo ligado a actividades formativas además de lúdicas.

A ese mosaico se suma otro rasgo poco común: el jardín. Aunque no se conoce su extensión exacta, la documentación arqueológica permite hablar de uno de los pocos jardines romanos documentados con precisión en España. La fuente describe una zona específica para reuniones con ocho bancos corridos semicirculares, abierta a un paseo y con capacidad para sesenta u ochenta personas. También se han identificado especies vegetales y animales que componían un ambiente de inspiración oriental, con cedros, jazmines, tilos, palmitos y pelícanos. El resultado debió de ser un espacio muy distinto de la idea convencional de ruina romana: más cercano a un escenario de prestigio, conversación y exhibición.

Un mosaico dio nombre al lugar. / Turismo Alcalá

De edificio refinado a necrópolis

La historia del lugar no terminó con ese primer uso. En algún momento del siglo IV, el complejo cambió de manera sustancial. En la zona norte se documentó una necrópolis de inhumación y en el espacio central, se produjo una reforma que apunta a la habilitación de una iglesia cristiana. Pocas transformaciones resultan tan elocuentes como esta: un edificio levantado para el ocio y los baños pasó a integrarse en un paisaje funerario y religioso.

Esta construcción histórica ubicada en la Avenida de Madrid junto a la Ciudad Deportiva El Juncal de Alcalá de Henares, se puede visitar de forma gratuita y su acceso en transporte público se recomienda con los autobuses urbanos L-1A y L-1B. Así se sitúa Casa de Hippolytus como un lugar destacado para los amantes de la historia, para vivir un paso por el mundo romano a poco más de media hora de la capital.