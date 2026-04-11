La Comunidad de Madrid saca pecho de ser la región española que "más invierte" en seguridad con 74 millones de euros

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha sacado pecho este sábado de la inversión del Ejecutivo autonómico en materia de seguridad, la más alta del Estado, según ha destacado, con un total de 74 millones de euros.

"Una comunidad autónoma que no tiene competencias directas en materia de seguridad, pero que es la que más invierte en el ámbito de la seguridad, con el programa de ESICAM179 que destina 74 millones de euros, casi más de un tercio del presupuesto en lo que sí es competencia, que es la gestión de emergencias", ha declarado.

Ha sido durante su intervención en la jornada 'Seguridad: nuevos retos y desafíos en nuestra sociedad', organizada por el PP de Madrid, donde ha asegurado que el Ejecutivo autonómico trabaja para ayudar a los municipios en la "difícil tarea que es la inmensa cantidad de competencias" que tienen los 111 cuerpos de Policía Local de la región.

En este sentido, Novillo ha subrayado la coordinación con los policías locales regionales, especialmente con la de la ciudad de Madrid, la más numerosa de todas ellas con casi 6.000 efectivos, algo que considera "esencial" para "mantener uno de los pilares" que exige la ciudadanía.

"En la Comunidad de Madrid llevamos mucho tiempo trabajando. Hemos querido seguir impulsando el ESICAM179, mejorándolo, viendo dónde realmente hace falta que aportemos ese granito de arena a los municipios, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de la coordinación esencial", ha afirmado.

Asimismo, el consejero ha destacado la importancia de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM112), enfatizando el Centro de Pozuelo de Alarcón, que ha ayudado a la Comunidad a convertirse en "un verdadero espejo en el que se miran otras regiones".

"Hemos conseguido integrar en él todos los cuerpos de seguridad y emergencias que actúan en la región, de una manera física, que es importante, pero también desde el punto de vista tecnológico, y no nos cansamos de trabajar en ese sentido", ha añadido.

Además, Novillo ha resaltado iniciativas como el teléfono específico para casos de okupación, la formación e incorporación de defensas táser y la actividad del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

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Sobre este último, ha recordado que "cada año bate récord", formando a más de 11.000 alumnos anualmente, pero ha lamentado que el Gobierno central "no deja" a la Policía Municipal de Madrid mandar "todas las promociones que les gustaría".