Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico

A través de las redes sociales hemos podido "colarnos" en las casas de muchos de los famosos de la esfera social madrileña: desde la casa en el casco histórico de Aitana Sánchez-Gijón, hasta la vivienda de más de 4 millones de euros de Omar Montes, los hogares nos permiten conocer el lado personal de muchos artistas y celebrities.

A esta lista se suma Boris Izaguirre, el presentador y escritor de origen venezolano y español, que reside en un piso en la capital junto a su marido Rubén Noguera, con quien lleva casado más de 20 años. Tras instalarse definitivamente en España, el colaborador vivió inicialmente en Santiago de Compostela, pero su fuerte consolidación en la televisión nacional propició que a principios de los años 90, Boris se mudase a Madrid.

En el barrio de Salamanca, de estilo señorial y con piezas llamativas

Situado en el barrio de Salamanca, una de las zonas más lujosas de la capital, la casa de Boris Izaguirre rondaría los 200 metros cuadrados de superficie. En esta vivienda de aire señorial, techos altos, balcones y abundante luz es donde el presentador recibe a sus amistades y familia, ya que su hogar no solo goza de un gran estilo personal, sino que está perfectamente equipada para el día a día del celebrity.

Boris Izaguirre junto a sus hermanas en una reunión familiar / @borisizaguirre

La paleta neutra de paredes blancas y carpinterías claras, sirven de lienzo para las piezas más personales y llamativas, donde la pareja no teme mostrar su pasión por el arte, con detalles como el gran cuadro abstracto que preside el vestíbulo o la lámpara Beside Gun de Philippe Starck para Flos.

El azul, el tono estrella de la casa

El salón, conectado por puertas correderas con el comedor dispone de dos grandes sofás enfrentados en un suave tono gris. En la estancia contigua, una mesa redonda preside el espacio, además de un aparador que suma almacenaje a esta zona de la casa. Todo ello, se encuentra enmarcado por una alfombra azul, uno de los tonos estrella de la casa que también podemos encontrar en el suelo de la cocina.

Imágenes del comedor de Boris Izaguirre compartidas en redes / @borisizaguirre

Así, mientras que los muebles de la cocina son lacados en blanco, el suelo le da un sello único a esta estancia donde el presentador disfruta cocinando. Algo que no sorprende, ya que el colaborador participó en la versión Celebrity del conocido programa de cocina MasterChef en su tercera y cuarta edición, llegando a alzarse con la 4ª posición en la edición de 2019.

También su espacio de trabajo refleja sus pasiones como escritor: con numerosos libros, referencias al cine como el póster de 'La Mujer soñada' de Cary Grant y Deborah Kerr, o recuerdos de sus viajes. Así este gran piso, ecléctico y vibrante, refleja los gustos y aficiones de Boris y su pareja, combinando piezas de arte contemporáneo, con un diseño clásico y piezas personales.