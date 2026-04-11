POLÍTICA AGRÍCOLA
Ayuso viajará a Bruselas para defender el campo madrileño ante el comisario europeo de Agricultura
La dirigente madrileña ha insistido en sus críticas a la carga regulatoria que soporta el sector en España frente a la menor exigencia que, a su juicio, tienen los productos importados
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará esta semana a Bruselas para mantener un encuentro con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en el que expondrá las principales necesidades y reivindicaciones del campo madrileño.
Según ha explicado en una entrevista en la Cadena Cope, el objetivo es trasladar a las instituciones europeas la situación del sector agrario y reclamar medidas que eviten una desventaja competitiva frente a productos de terceros países.
"No puede ser que el campo español se quede relegado en exigencias mientras hay una clara competencia desleal con productos que vienen desde fuera", ha señalado la presidenta regional.
Mercosur y competencia exterior
Durante la reunión, Ayuso también prevé abordar el acuerdo con Mercosur y su posible impacto en el sector primario. En este sentido, ha planteado la necesidad de analizar "de qué manera" se puede evitar que el campo español quede en situación de "desigualdad", pese a considerar este acuerdo como una "oportunidad".
La dirigente madrileña ha insistido en sus críticas a la carga regulatoria que soporta el sector en España frente a la menor exigencia que, a su juicio, tienen los productos importados.
"Lo que no puede ser es que siempre el campo español se quede relegado en burocracia, en exigencias, mientras hay una clara competencia desleal con productos que vienen desde fuera", ha reiterado.
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