Ayuso renueva las ayudas para incorporar agricultores y ganaderos al sector primario en Madrid

La Comunidad de Madrid renovará este año sus ayudas para atraer nuevos agricultores y ganaderos al sector primario, con dos líneas de subvenciones orientadas a facilitar el relevo generacional y sostener la actividad agraria en la región. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este sábado la continuidad de ambas convocatorias.

Durante una entrevista en el programa Agropopular de la Cadena COPE, Díaz Ayuso ha explicado que una de estas líneas está dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años, mientras que la otra se orienta a personas de entre 40 y 60. El objetivo, según ha señalado, es favorecer el relevo generacional y asegurar la continuidad y la rentabilidad de esta actividad.

La primera convocatoria, destinada a la población más joven, está dotada con 2,5 millones de euros. Incluye una prima básica de hasta 30.000 euros por persona, que puede ampliarse con complementos de 10.000 euros en supuestos como la incorporación de ganadería de herbívoros o granívoros, la práctica de agricultura ecológica, la creación de al menos un puesto de trabajo a tiempo completo o la ubicación de la explotación dentro de la Red Natura 2000.

Esta ayuda está dirigida a quienes se instalen por primera vez en una explotación, ya sea de forma exclusiva o compartida, o pasen a formar parte como socios de una entidad asociativa territorial. Para acceder a ella, deberán acreditar el cumplimiento de su plan empresarial en un plazo máximo de 18 meses. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 7 de mayo y la tramitación podrá realizarse de forma telemática a través de la web institucional.

La segunda línea de ayudas, dirigida a personas de entre 40 y 60 años, cuenta con una dotación de 500.000 euros. Esta cantidad duplica la consignación inicial prevista en 2025, fijada en 250.000 euros, aunque finalmente se elevó hasta 304.000 euros por el elevado número de solicitudes registradas. En este caso, el plazo para presentar inscripciones concluirá el 4 de mayo y el trámite también podrá completarse por vía telemática.

A ambas convocatorias podrán optar quienes estén en proceso de alta para desarrollar una actividad agraria en la región y cuenten con cualificación profesional o, al menos, con parte de la formación necesaria. Además, deberán firmar un compromiso de incorporación.

Los solicitantes que cumplan los requisitos podrán percibir primas de hasta 40.000 euros por persona. La cuantía básica será de 20.000 euros, a la que podrán sumarse otros 20.000 euros si la incorporación se realiza en una explotación ganadera, salvo en el caso de las apícolas, helicícolas o de insectos.

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Las dos líneas de ayudas están cofinanciadas en un 50,5% por el Gobierno regional, en un 23% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 17,5% por la Administración General del Estado.