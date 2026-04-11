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COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso reivindica en el Día de Mercado la calidad de los productos madrileños y anuncia ayudas de hasta 40.000 euros para el campo

La presidenta de la Comunidad de Madrid visita la feria organizada por la Cámara Agraria, centrada en esta edición en la DOP Aceite de Madrid, con 62 empresas participantes

Díaz Ayuso anuncia la renovación de dos ayudas para la incorporación de agricultores y ganaderos al sector primario.

Díaz Ayuso anuncia la renovación de dos ayudas para la incorporación de agricultores y ganaderos al sector primario. / Comunidad de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este sábado una nueva edición del Día de Mercado, organizado por la Cámara Agraria, para poner en valor la calidad de los productos madrileños de proximidad.

La feria, celebrada en la Casa de Campo, ha estado centrada en esta ocasión en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid. Durante la jornada, la jefa del Ejecutivo autonómico ha recorrido los puestos de las 62 empresas madrileñas participantes.

En ellos se han ofrecido, además del aceite, productos como tintos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid, cervezas artesanas, aceitunas, quesos, legumbres, verduras, hortalizas, miel, salazones, embutidos y carnes de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Carne de la Sierra de Guadarrama.

Díaz Ayuso anuncia la renovación de dos ayudas para la incorporación de agricultores y ganaderos al sector primario.

Díaz Ayuso anuncia la renovación de dos ayudas para la incorporación de agricultores y ganaderos al sector primario. / Comunidad de Madrid

Durante su visita, Ayuso ha señalado además que el Gobierno regional renovará las ayudas directas destinadas a incorporar agricultores y ganaderos al campo madrileño, con hasta 40.000 euros por beneficiario. La presidenta ha defendido también una política de “menos burocracia y más libertad” para el sector primario.

La iniciativa se celebra cada primer sábado de mes en la Casa de Campo y cumplirá 15 años el próximo mes de junio. Con el paso del tiempo, se ha consolidado como un espacio para fomentar el consumo local, apoyar a los pequeños productores y reforzar la identidad gastronómica de la región.

El evento acerca a los ciudadanos la riqueza, la calidad y la diversidad de la producción agroalimentaria de la Comunidad de Madrid, con la posibilidad de adquirir y degustar alimentos de proximidad sin intermediarios.

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En el marco de esta jornada, la presidenta también ha felicitado a César Lumbreras por sus 42 años al frente de Agropopular.

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