COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso reivindica en el Día de Mercado la calidad de los productos madrileños y anuncia ayudas de hasta 40.000 euros para el campo
La presidenta de la Comunidad de Madrid visita la feria organizada por la Cámara Agraria, centrada en esta edición en la DOP Aceite de Madrid, con 62 empresas participantes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este sábado una nueva edición del Día de Mercado, organizado por la Cámara Agraria, para poner en valor la calidad de los productos madrileños de proximidad.
La feria, celebrada en la Casa de Campo, ha estado centrada en esta ocasión en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid. Durante la jornada, la jefa del Ejecutivo autonómico ha recorrido los puestos de las 62 empresas madrileñas participantes.
En ellos se han ofrecido, además del aceite, productos como tintos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid, cervezas artesanas, aceitunas, quesos, legumbres, verduras, hortalizas, miel, salazones, embutidos y carnes de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Carne de la Sierra de Guadarrama.
Durante su visita, Ayuso ha señalado además que el Gobierno regional renovará las ayudas directas destinadas a incorporar agricultores y ganaderos al campo madrileño, con hasta 40.000 euros por beneficiario. La presidenta ha defendido también una política de “menos burocracia y más libertad” para el sector primario.
La iniciativa se celebra cada primer sábado de mes en la Casa de Campo y cumplirá 15 años el próximo mes de junio. Con el paso del tiempo, se ha consolidado como un espacio para fomentar el consumo local, apoyar a los pequeños productores y reforzar la identidad gastronómica de la región.
El evento acerca a los ciudadanos la riqueza, la calidad y la diversidad de la producción agroalimentaria de la Comunidad de Madrid, con la posibilidad de adquirir y degustar alimentos de proximidad sin intermediarios.
En el marco de esta jornada, la presidenta también ha felicitado a César Lumbreras por sus 42 años al frente de Agropopular.
- Reabre una de las mayores colecciones de armas y armaduras del mundo: así es la nueva Real Armería de Madrid
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- Los rincones de Móstoles que no te puedes perder: parques, iglesias y centros de arte
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya está abierto el plazo de solicitud para las nuevas ayudas en fomento de la lectura
- Jordi Hereu destaca a Fuenlabrada como ciudad 'emblemática' en innovación para el transporte pesado
- Conmoción en Villanueva de la Cañada por el asesinato de David: 'El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños
- Mi mundo se hizo añicos': la viuda del médico víctima del 'pique' mortal de la M-30 relata que murió en sus brazos tras saber que esperaban a su segundo hijo