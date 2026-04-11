Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de "acosar" a los autónomos con un "infierno fiscal" y "burocrático"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "acosar" a autónomos con su "infierno fiscal" y "burocrático" con el que recauda "a marchas forzadas".

En una entrevista en la Cadena Cope, Ayuso ha sostenido que el Ejecutivo está llevando a cabo "la mayor recaudación fiscal" y ha vinculado ese aumento, en su opinión, a una presión de la Agencia Tributaria "sobre todo contra el autónomo".

"Está acometiendo la mayor recaudación fiscal y, además, a través del terror fiscal y de la Agencia Tributaria sobre todo contra el autónomo, que es una persona libre que arriesga a su patrimonio, el de sus hijos para crear empleos, levantar el país", ha señalado.

La dirigente madrileña ha defendido el papel de los trabajadores por cuenta propia y de las empresas en la creación de empleo y en la actividad económica, al tiempo que ha cargado contra la política del Ejecutivo central en materia fiscal y regulatoria.

Además, ha asegurado que "en el momento en el que a una empresa en España le va medianamente bien", incluso pese al "problema" de "la falta de competitividad, la falta de mano de obra y las dificultades para contratar", el Gobierno plantea "una nueva ocurrencia" para "impedir" que "prosperen".

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Con estas declaraciones, Ayuso ha vuelto a centrar su crítica en la fiscalidad, la burocracia y las condiciones que, a su juicio, dificultan la actividad de autónomos y empresas en España.