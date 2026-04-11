Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menor apuñalado VillanuevaMensajes Villanueva de la CañadaConmoción Villanueva12 de OctubreViviendas públicasDesfile San IsidroPalacio RealPlanes de ocio
instagramlinkedin

FISCALIDAD

Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de "acosar" a los autónomos con un "infierno fiscal" y "burocrático"

La presidenta madrileña denuncia una presión recaudatoria “a marchas forzadas” y sostiene que el Ejecutivo pone trabas a las empresas cuando empiezan a prosperar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). / Marta Fernández - Europa Press

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "acosar" a autónomos con su "infierno fiscal" y "burocrático" con el que recauda "a marchas forzadas".

En una entrevista en la Cadena Cope, Ayuso ha sostenido que el Ejecutivo está llevando a cabo "la mayor recaudación fiscal" y ha vinculado ese aumento, en su opinión, a una presión de la Agencia Tributaria "sobre todo contra el autónomo".

"Está acometiendo la mayor recaudación fiscal y, además, a través del terror fiscal y de la Agencia Tributaria sobre todo contra el autónomo, que es una persona libre que arriesga a su patrimonio, el de sus hijos para crear empleos, levantar el país", ha señalado.

La dirigente madrileña ha defendido el papel de los trabajadores por cuenta propia y de las empresas en la creación de empleo y en la actividad económica, al tiempo que ha cargado contra la política del Ejecutivo central en materia fiscal y regulatoria.

Además, ha asegurado que "en el momento en el que a una empresa en España le va medianamente bien", incluso pese al "problema" de "la falta de competitividad, la falta de mano de obra y las dificultades para contratar", el Gobierno plantea "una nueva ocurrencia" para "impedir" que "prosperen".

Noticias relacionadas

Con estas declaraciones, Ayuso ha vuelto a centrar su crítica en la fiscalidad, la burocracia y las condiciones que, a su juicio, dificultan la actividad de autónomos y empresas en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabre una de las mayores colecciones de armas y armaduras del mundo: así es la nueva Real Armería de Madrid
  2. Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
  3. Los rincones de Móstoles que no te puedes perder: parques, iglesias y centros de arte
  4. Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
  5. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya está abierto el plazo de solicitud para las nuevas ayudas en fomento de la lectura
  6. Jordi Hereu destaca a Fuenlabrada como ciudad 'emblemática' en innovación para el transporte pesado
  7. Conmoción en Villanueva de la Cañada por el asesinato de David: 'El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños
  8. Mi mundo se hizo añicos': la viuda del médico víctima del 'pique' mortal de la M-30 relata que murió en sus brazos tras saber que esperaban a su segundo hijo

Un guardia civil fuera de servicio frustra el robo de 900 euros en un cajero de Tres Cantos

Un guardia civil fuera de servicio frustra el robo de 900 euros en un cajero de Tres Cantos

El Gobierno trabaja para salvar los escollos alertados por el Consejo de Estado y aprobar el martes la regularización de migrantes

El Gobierno trabaja para salvar los escollos alertados por el Consejo de Estado y aprobar el martes la regularización de migrantes

Un vehículo pierde el control y se precipita a la planta inferior del parking de Olavide

Un vehículo pierde el control y se precipita a la planta inferior del parking de Olavide

La vicealcaldesa de Madrid dice que el delegado del Gobierno "no se ocupa nunca de sus responsabilidades" en seguridad

La vicealcaldesa de Madrid dice que el delegado del Gobierno "no se ocupa nunca de sus responsabilidades" en seguridad

El consejero Jorge Rodrigo acusa al delegado del Gobierno de obstaculizar la seguridad en Madrid y le pide que "se esté quieto"

El consejero Jorge Rodrigo acusa al delegado del Gobierno de obstaculizar la seguridad en Madrid y le pide que "se esté quieto"

Agricultores de este pueblo de Zamora exigen medidas ante al aumento de la población de ciervos: "Es una plaga"

Agricultores de este pueblo de Zamora exigen medidas ante al aumento de la población de ciervos: "Es una plaga"

Crónica desde Londres: paseos en grupo para combatir la soledad

Crónica desde Londres: paseos en grupo para combatir la soledad

Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de "acosar" a los autónomos con un "infierno fiscal" y "burocrático"

Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de "acosar" a los autónomos con un "infierno fiscal" y "burocrático"