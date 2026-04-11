El arroz, protagonista en Paellarte: 'showcookings', catas y actividades para toda la familia en Las Rozas este abril

¿Cuál es el arroz favorito de los madrileños? ¿Paella, negro, del senyoret…? El Centro Multiusos de Las Rozas, ubicado en la Avenida del Polideportivo, 22, vuelve a convertirse en punto de encuentro para los amantes del arroz con la segunda edición de Paellarte, que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos: del viernes 10 al domingo 12 y del viernes 17 al domingo 19 de abril. La cita reunirá a algunas de las arrocerías más destacadas del noroeste madrileño y de la capital, junto a propuestas de tapas, ibéricos y postres con sello nacional.

Tras congregar a más de 30.000 visitantes en su estreno de 2024, el evento regresa con entrada gratuita y un formato pensado para disfrutar en familia o con amigos. El horario será de 12:00 a 00:00 los viernes y sábados, y de 12:00 a 22:00 los domingos. La organización corre a cargo de Gesfer Eventos, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Rozas.

Uno de los grandes reclamos de Paellarte será, una vez más, la elaboración en vivo de los arroces, convertida ya en todo un espectáculo gastronómico. En esta edición participarán Zoko Retiro, del Grupo Zoko; La Fábrica del Arroz, de Aravaca; y Arroces Lavin, de Las Rozas. A ellos se suman también Jamónpolis, El Jamoncito Fábrica de Embutidos y Wenazo Restobar.

Entre las propuestas más esperadas figura el arroz seco de mar y montaña de Djouma Bah, chef guineano de Grupo Zoko, que combina langostinos con pollo al ajillo y trompetas de la muerte. Por su parte, Manuel Camacho, al frente de La Fábrica del Arroz, cocinará un arroz negro de sepia y chipirón, elaborado con tinta natural y producto de lonja. También llevará a Paellarte una paella valenciana tradicional, preparada con caldo propio de carne, pollo de corral, conejo troceado, judía verde plana, garrofón y un toque final de romero.

Otra de las especialidades protagonistas será el arroz del senyoret al estilo de la Vega Baja alicantina, que firmará Adrián Lavin. Se trata de una receta con un caldo intenso, marisco limpio y listo para comer, y un punto de cocción pensado para conquistar a los más arroceros. Durante toda la jornada se servirán raciones de arroz sin interrupción, a un precio de 8 euros. Las tapas tendrán un coste de 7 euros y los postres, de 5 euros.

La oferta no se quedará solo en las paellas. Zoko Retiro abrirá boca con sus tacos de camarón y su ensaladilla mayonesera casera. Arroces Lavin acompañará su propuesta con croquetas de jamón, mientras que La Fábrica del Arroz completará su carta con salmorejo cordobés con ibérico y huevo duro, pollo rebozado con salsa de miel y mostaza, torreznos de Soria y gildas. Wenazo Restobar, por su parte, apostará por sus alitas de pollo al olivo con ajo y AOVE, además de alitas bravas y patatas bravas con alioli.

El recorrido gastronómico se amplía con los productos ibéricos de Jamónpolis, encabezados por su jamón etiqueta negra 100% ibérico, junto a chorizo, salchichón, lomo, cecina de vaca de la IGP Cecina de León y quesos artesanos de oveja. El Jamoncito sumará sus brochetas de chorizo criollo y rojo y sus llamativas piruletas de chistorra. Para el broche dulce, el público podrá elegir entre la tarta de queso payoyo de Grupo Zoko, las tartas de queso al horno clásica y de pistacho de Lavin y el brownie cremoso de chocolate de La Fábrica del Arroz.

La feria pone además el foco en el protagonismo del arroz dentro y fuera de España. Según explica Julio Oviedo, director de Paellarte, la paella sigue siendo el plato más universal de nuestra cocina. No en vano, encabeza rankings de búsquedas en internet y continúa situándose entre las recetas españolas más reconocidas a nivel internacional. El propio organizador subraya que Paellarte reúne en un mismo espacio "una selección de algunos de los mejores arroces de Madrid", tanto de restaurantes como del canal delivery.

Una de las paellas de la primera edición de Paellarte, en Las Rozas. / PAELLARTE

Los más arroceros

El peso del arroz en la alimentación española también respalda el auge de este tipo de encuentros. De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo anual en España se sitúa entre 4 y 6 kilos por persona, ligeramente por encima de la media de la Unión Europea. A ello se suma el incremento del 6,5% en 2024 en el consumo de platos preparados a base de arroz en los hogares, según Circana. En contraste, la producción nacional ha sufrido una fuerte caída en la última década, reduciéndose en más de un 50%, según datos de Cooperativas Agro-alimentarias.

Paellarte quiere reivindicar precisamente esa riqueza del arroz y su versatilidad culinaria. En España conviven variedades como redondo, largo, vaporizado, senia, bomba, bahía o guadamar, que en esta cita se transformarán en recetas que combinan la tradición levantina con la creatividad de la cocina madrileña actual.

Además de la oferta gastronómica, el evento incluirá showcookings, catas, sesiones de tardeo, pantalla gigante, animación infantil, sorteos y distintas promociones, con el objetivo de convertir la experiencia en un plan completo para todos los públicos. Esta segunda edición cuenta también con la colaboración de Cerveza El Águila, Thermomix, Costco Wholesale y Vivaticket.

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Paellarte ha abierto sus puertas este viernes a las 12:00 para dar comienzo a dos fines de semana en los que el arroz volverá a ser el gran protagonista en Las Rozas.