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Arganda del Rey, premiada por su impulso al atletismo en la gala madrileña del sector

El Ayuntamiento recibe un reconocimiento de la Federación de Atletismo de Madrid por su apoyo al deporte en un acto celebrado en Alcobendas

Arganda, premio fomento del deporte en la Gala de la Federacion de Atletismo de Madrid.

Arganda, premio fomento del deporte en la Gala de la Federacion de Atletismo de Madrid. / Cedida

Gloria Barrios

Madrid

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha recibido este viernes un galardón por el “fomento y el apoyo del atletismo” en la Gala de la Federación de Atletismo de Madrid. El acto se ha celebrado en el Auditorio de Valdelasfuentes de Alcobendas y ha reunido a representantes destacados del ámbito deportivo madrileño.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el reconocimiento pone en valor la implicación del municipio en la promoción de esta disciplina deportiva.

La delegación argandeña con el galardón.

La delegación argandeña con el galardón. / AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

Durante la gala, el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, destacó el papel del Club Municipal de Atletismo de Arganda, al que definió como “el mejor motor del atletismo madrileño”. Además, subrayó que se trata de un “referente regional y nacional y cantera de grandes deportistas”.

Al evento acudieron, además del propio alcalde, el concejal de Deportes, Francisco Javier de las Heras; el presidente del Club Municipal de Atletismo de Arganda, Fran Pacheco; y el director deportivo del club, Javi Sierra.

Noticias relacionadas

Otros premiados en la gala

La Federación de Atletismo de Madrid también reconoció en esta edición a otras entidades como la Real Federación Española de Atletismo, la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas, la Junta Municipal de Latina y el Ayuntamiento de Alcobendas.

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