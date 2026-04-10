Esta villa a media hora de Madrid viaja al pasado con la llegada de su famoso mercadillo medieval: gastronomía tradicional, juegos y espectáculos

Hay una villa de la Comunidad de Madrid que ya comienza sus preparativos para transformarse en un escenario medieval. Nunca fue tan fácil y divertido viajar al pasado a tan solo media hora del centro de Madrid en una cita que combina ocio, cultura e historia. Y lo mejor de todo es que es un plan gratuito y perfecto para hacer en familia.

Será Paracuellos de Jarama, al nordeste de la capital, el escenario en el que los vecinos y visitantes podrán recorrer sus calles como si retrocedieran varios siglos. Allí, en la plaza de la Constitución y sus alrededores se recreará el pasado histórico a través de la ambientación inspirada en la Orden de Santiago, con la que el municipio mantiene un vínculo histórico muy marcado, ya que perteneció a la orden militar durante aproximadamente 350 años.

Gastronomía, juegos y espectáculos

Del 17 al 19 de abril se instalarán más de 90 puestos en los que se recreará el ambiente de las antiguas ferias: productos artesanales y propuestas gastronómicas tradicionales que convivirán con talleres y espectáculos en vivo. Además, este año el evento contará con mercaderes procedentes de distintos lugares que se sumarán a la ambientación del mercadillo.

La programación arranca el viernes 17 de abril a las 18:00 horas, mientras que sábado y domingo comenzará a las 11:00 horas. La actividad ofrece música en directo, pasacalles, danzas y recreaciones que se producirán durante toda la jornada. El objetivo es sumergir a los visitantes en una experiencia inmersiva que no se limite a la compra, sino en comprender las tradiciones en la Edad Media.

Desfiles en el mercado medieval de Paracuellos de Jarama. / Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

Un mercadillo que es identidad del municipio

Si este mercadillo tiene algo especial que lo diferencia de los demás es que el propio pueblo formó parte de forma directa de lo que ahora buscan representar: pertenecieron a la Orden de Santiago, una presencia que marcó la historia local durante más de tres siglos como un enclave relevante para la agricultura y la recaudación de tributos.

Así el mercado medieval de Paracuellos de Jarama se sitúa como uno de los eventos más atractivos a los que acudir el próximo fin de semana del 17 al 19 de abril, para quienes busquen planes diferentes y perfectos para hacer con los más pequeños y a quienes les guste adentrarse de lleno en la historia de la ciudad.