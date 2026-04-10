Viajar al mundo de Oz, pasear por el Capricho o perderse entre dinosaurios: estos los cinco mejores planes para hacer este fin de semana en Madrid

Este fin de semana, los madrileños y madrileñas van a tener muy difícil escoger en que invertir sus días de descanso. Desde pasear entre dinosaurios en 'Dinolandia' o asistir a la proyección de la película 'El Mago de Oz' en la Cineteca, Madrid propone una variedad de opciones para las familias que busquen disfrutar de un rato de evasión con sus hijos.

También para los amantes de las exposiciones y el teatro, del 10 al 12 de abril se darán cita varios eventos como la exposición 'Generación 2026' en La Casa Encendida, o el estreno de la obra "A Macbeth song with the Tiger Lillies" de la mano de La Perla 29. Finalmente y para aquellos que prefieran planes al exterior, El Capricho se presenta como una de las grandes escapadas tras su reciente restauración.

El Bosque Encantado de Madrid se transforma en Dinolandia

¡Atentos pequeños exploradores! ¡Los dinosaurios han tomado uno de los jardines botánicos más singulares de toda la comunidad! En esta aventura temática pensada para familias, escuelas y los amantes de la historia, la naturaleza o la paleontología, la fantasía, la educación y la diversión se mezclan trayendo a los dinosaurios de vuelta desde la extinción.

Dinosaurios en Dinolandia Madrid 2026. / Redes

Ubicado en la Sierra Oeste de Madrid, El Bosque Encantado es el espacio designado para albergar Dinolandia 2026, el mayor parque temático de criaturas jurásicas que abrió sus puertas el pasado 2 de abril. Este nuevo proyecto que ocupa 22.000 metros cuadrados del bosque, se ha transformado para que los visitantes puedan caminar entre dinosaurios animados a tamaño real, pero no como un simple paseo entre esculturas, sino como una experiencia viva, con sonidos y sensaciones que permiten retroceder millones de años.

Dinosaurios en Dinolandia Madrid. / Redes

Las entradas, que tienen un precio de 24 euros para los adultos y 21 euros para los niños, pueden adquirirse online con hasta un 15% de descuento, es decir, a 22 y 19 euros respectivamente.

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online por 22 euros los adultos y 19 euros los niños. 📍 Jardín Botánico, Camino Marañones, 217, 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid 📅 Lunes a viernes de 10:30 a 16:00 horas, sábados de 10:30 a 20:00 horas y domingos de 10:30 a 19:30 horas

'Generación 2026' en La Casa Encendida

La Casa Encendida presenta la exposición de los proyectos seleccionados en la XXVI edición de Generaciones, una convocatoria de la Fundación Montemadrid cuyo objetivo es el de promover y proporcionar a jóvenes artistas las herramientas de producción y difusión necesarias para promocionar sus trabajos. En esta muestra del trabajo y el talento joven, las propuestas artísticas son difundidas entre la crítica especializada y el público en general.

Los artistas son Élan d'Orphium, Hodei Herreros, Claudia Pagès, Maya Pita-Romero, Víctor Ruiz Colomer, y Victor Santamarina / Turismo Madrid

Situados en la Sala B y en la Sala C, los 6 proyectos expuestos han sido dotados además con hasta 12.000 euros para mejorar las condiciones de trabajo de sus creadores, en un intento de impulsar su profesionalización y el desarrollo de sus propuestas. La exposición permanecerá abierta los fines de semana hasta el próximo 19 de abril, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 los sábados, y de 12:00 a 14:00 los domingos.

📍 La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2, 28012, Madrid 📅 Hasta el 19 de abril, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas los sábados, y de 12:00 a 14:00 los domingos

La Perla 29: "A Macbeth song with Tiger Lillies"

"Tres brujas cantan a Macbeth, un poder demasiado grande para un humano", así describen The Tiger Lillies, el trío londinense y La Perla 29, la compañía catalana, su nuevo espectáculo-concierto que fusiona el teatro y la danza. Guiados por el sonido de los acordeones, los ukeleles, las canciones inéditas y las baladas emocionantes, la compañía ha creado una nueva manera de contar esta impactante historia de poder y guerra.

La obra será representada en inglés con sobretítulos en español / Contemporánea Condeduque

Así, la sala de teatro Contemporánea CondeDuque, acoge los próximos 10 y 11 de abril, la historia de Macbeth, que quiso matar al rey para ponerse la corona y que se adentra en el fatal laberinto de la ambición guiado por tres brujas. Su conciencia lo atormentará durante 110 minutos, en una obra que será interpretada en inglés con sobretítulos en castellano. Con un precio de 20 euros por persona, este estreno es perfecto para aquellos amantes de Shakespeare que deseen una nueva perspectiva más irónica de la conocida tragedia.

La obra reintepreta esta tragedia desde un tono de ironía, combinando música, teatro y danza / Contemporánea Condeduque

🔗 Las entradas están disponibles a un precio de 20 euros por persona 📍 Sala Contemporánea CondeDuque, calle Conde Duque, 9-11, Madrid, España 📅 El 10 y 11 de abril a las 19:30 horas

'El Mago de Oz' en la Cineteca

Dorothy sueña con viajar "más allá del arco iris", pero cuando su deseo se hace realidad, la pequeña se da cuenta de que ya no se encuentra en su adorada Kansas. Mientras conoce a la Bruja Malvada del Oeste, y al todopoderoso Mago de OZ, Dorothy descubrirá el poder de la amistad en una aventura de 102 minutos perfecta para disfrutar en familia.

'El Mago de Oz' se estrenó en Estados Unido el 10 de agosto de 1939 / 'El mago de Oz', Victor Fleming

Obra original de Víctor Fleming, la película data del 1939 y será proyectada como parte del programa de la Cineteca madrileña el próximo domingo 12 de abril a las 12:00 horas. Aunque se trata de un filme apto para todos los públicos, es importante tener en cuenta que la proyección será en su versión original con subtítulos en español. Su precio será de 3,5 euros por persona y las entradas ya pueden reservarse a través de la página web oficial de la Cineteca.

🔗 Las entradas, disponibles para su compra online tienen un precio de 3,5 euros por persona 📍Cineteca, Plaza de Legazpi, 8, 28045 Madrid 📅 Domingo 12 de abril a las 12:00 horas

Pasear por 'El Capricho' de la Alameda Osuna

'El Capricho', nombrado así por su creadora que compró la fina entre 1783 y 1803, es un espacio único de la Comunidad de Madrid que combina características naturales, históricas y artísticas, ofreciendo un entorno repleto de sensaciones. Ahora todo ese bagaje puede volver a disfrutarse pues este recinto vuelve a ser una de las grandes escapadas verdes del fin de semana tras su reciente restauración del fortín y el casino de baile, dos de sus construcciones más emblemáticas.

'El Capricho' podría aumentar sus horarios en los próximos días incluyendo también días de diario / Turismo Madrid

Con acceso para personas con movilidad reducida en sus áreas principales, este recinto invita a todos a disfrutar de su belleza y de su rica diversidad mientras recorren las diferentes edificaciones conocidas como 'caprichos' que se esconden en su interior. Entre sus elementos vegetales más característicos se encuentran los bosques de lilos y árboles del amor, que aportan un colorido primaveral inconfundible.

Árboles del Amor en 'El Capricho' / jmgvalles