Tres operaciones a bebés en riesgo vital en tres comunidades en 24 horas: la última gesta del Hospital 12 de Octubre

Hace unos meses fue la realización de cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días, un hito en España. Más recientemente, la reconstrucción de la vejiga de un niño de 7 años mediante cirugía robótica. Ahora, el Hospital 12 de Octubre ha operado a tres bebés en situación de riesgo vital por problemas cardiacos en 24 horas y en tres comunidades autónomas distintas: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Ocurrió el mes pasado. En el hospital estaba programada una cirugía para un lactante de seis meses. Tras nacer había sido operado como tránsito a una intervención que corrigiera su patología de manera definitiva, intervención que se iba a proceder a practicar.

El día anterior, no obstante, se recibió un aviso desde el Hospital Universitario de Toledo. Un gran prematuro, nacido en la semana 24 de gestación con un peso de 600 gramos, presentaba un ductus arterioso permeable, una afección en los grandes vasos sanguíneos que precisa una operación compleja y de urgencia.

El equipo de Cirugía Cardiaca Infantil del 12 de Octubre, que realiza unas 200 intervenciones al año, con un elevado número de neonatos, entre los más altos de España, lo conforman cuatro facultativos. Y por lo que optaron fue por dividirse: dos viajaron a Toledo mientras otros dos se quedaron en Madrid para proceder con la intervención allí programada. "Nos llamaron del Hospital de Toledo avisándonos de que había un bebé muy prematuro que precisaba de una cirugía urgente por parte de un cirujano cardiovascular dirigida a cerrar una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar", relata Lorenzo Boni, jefe de Sección de Cirugía Cardiaca Infantil del 12 de Octubre.

El bebé estaba ya intubado con todas las medidas de soporte ventilatorio posibles y necesitaba esa operación en las siguientes horas o días como mucho. "Nos organizamos para ir a primera hora de la mañana del día siguiente", explica Boni. "Dos cirujanos se quedaron aquí operando al paciente programado y otros dos fuimos a Toledo a operar este bebé". Ambas intervenciones se acometieron en la misma mañana, las dos con éxito.

Los cirujanos desplazados regresaron de Toledo poco antes de las tres de la tarde. Para entonces sus colegas que se habían quedado en Madrid ya habían finalizado también su operación cuando, a primera hora de la tarde, en el 12 de Octubre se recibió una alerta desde el Hospital Universitario de Salamanca, en Castilla y León, para activar el programa de transporte en ECMO, sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, del que el 12 de Octubre es centro de referencia nacional (CSUR) para pacientes pediátricos.

"Era un bebé también de pocos meses [cuatro meses, en concreto] que estaba en una situación de fallo respiratorio muy grave, ya con todas las medidas optimizadas de intubación ventilación mecánica, etcétera", relata el jefe de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital madrileño. "En estos casos la única alternativa que se puede ofrecer es un sistema en asistencia artificial cardiopulmonar que se llama ECMO. Básicamente, es un sistema que suple las funciones del corazón y del pulmón, como si fuera un corazón y un pulmón artificiales".

Se trata de una intervención que precisa de la participación de un equipo multidisciplinar, del que forman parte los cirujanos cardiacos infantiles, que se encargan de colocar unas cánulas en las arterias y venas grandes. Son, además, procedimientos muy urgentes, porque la vida del paciente está en riesgo.

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Con ese sistema puesto, el paciente fue trasladado en colaboración con el Summa 112 al 12 de Octubre, donde, tras un periodo en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, permanece ingresado. "Está evolucionando favorablemente, pero va despacio. En este caso se trataba de un problema pulmonar, y son patologías en las que es normal que se tarde a veces incluso más de dos o tres semanas en poder destetarle de la máquina", concluye Boni.