El tren temático que recorre las huellas de Cervantes entre Madrid y Alcalá vuelve este fin de semana

Con la llegada del buen tiempo Madrid se prepara para los planes más especiales. Caminar por los increíbles parques de la ciudad, visitar museos o acudir a algún que toro concierto se convierten en los planes favoritos de la población. Eso sí, otros prefieren perderse por los diferentes pueblos de Madrid, esos en los que las calles cuentan historias.

Y es que hay planes que no empiezan al llegar al destino, sino mucho antes. En el Tren de Cervantes, la experiencia arranca en Atocha, donde los viajeros son recibidos por actores vestidos de época que los acompañan desde el inicio del trayecto. No es un simple desplazamiento hasta Alcalá de Henares: el viaje se plantea como una forma de entrar en el universo de Miguel de Cervantes antes incluso de pisar la ciudad donde nació en 1547.

Alcalá de Henares es uno de los rincones más emblemáticos de Madrid / COMUNIDAD DE MADRID

Ese es el rasgo que lo distingue. El recorrido convierte el tren en una antesala literaria y teatral, con la evocación de algunos de los pasajes más conocidos y el recuerdo constante de El Quijote. La propuesta no se limita a llevar visitantes de un punto a otro. Construye un pequeño tránsito escenificado entre Madrid y una ciudad que aparece ligada a la memoria del escritor más célebre de la lengua castellana.

Del tren a las calles de Alcalá

Al llegar a Alcalá de Henares, la visita continúa a pie por varios enclaves del casco urbano. El itinerario incluye el Paseo de la Estación, la calle Libreros, la Plaza de Cervantes con referencias al Corral de Comedias y a la Capilla del Oidor, además de la calle Mayor, la Plaza de las Bernardas, el Museo Arqueológico Regional y la Casa de la Entrevista. No se trata de una sola parada monumental, sino de una secuencia de espacios que ayudan a leer la ciudad como un escenario cervantino.

Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares / REDES

La ruta tiene además un segundo tramo por la tarde. El recorrido retoma la visita desde la Plaza de los Santos Niños, frente a la Catedral Magistral, pasa por la Plaza de San Diego, incorpora la Universidad y termina con el regreso a la estación. Esa estructura, dividida entre la mañana y la tarde, refuerza la idea de una escapada construida a base de escenas sucesivas: la estación, el tren, las calles históricas, los edificios emblemáticos y la vuelta a Madrid.

Una escapada que convierte el trayecto en parte de la historia

Lo más singular del Tren de Cervantes es que no separa viaje y visita. En otros planes, el transporte queda en segundo plano. Aquí ocurre lo contrario: el trayecto forma parte del relato. Los actores, la ambientación y la referencia continua a la obra cervantina hacen que la experiencia se articule como un pequeño viaje narrado entre dos ciudades unidas por la figura del escritor.

Por eso este plan no se entiende solo como una excursión ferroviaria ni solo como una visita guiada. Funciona como una forma concreta de acercarse a Alcalá de Henares desde Madrid siguiendo una línea muy clara: la de la biografía, la memoria literaria y los lugares que ayudan a comprender mejor el mundo de Cervantes.

Lo más singular del Tren de Cervantes es que no separa viaje y visita / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Fechas, horarios y precios del Tren de Cervantes

La salida es desde la estación de Madrid Atocha y el recorrido hasta Alcalá de Henares. En la temporada de primavera la actividad se desarrollará el 11, 18 y 25 de abril, el 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo y el 6, 13, 20 y 27 de junio. Ten en cuenta que, debido a obras de mejora en las infraestructuras, los días 25 de abril, 2 y 9 de mayo la salida se realizará desde la estación de Chamartín.

Este 2026, la salida de Madrid a Atocha es a las 10.36, mientras que la llegada a Alcalá de Henares será a las 11.15. La vuelta de Alcalá será a las 18.35 y se llegará a Madrid a las 19.14 aproximadamente.

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Los adultos deben pagar un precio de 22 euros, los menores de 7 a 11 años de 16 euros. Aquellos que tengan menos de 6 años pueden disfrutar de la actividad sin coste alguno.