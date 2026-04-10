Thirty Seconds to Mars en Madrid 2027: entradas y el regreso de la formación original al Movistar Arena

La escena musical madrileña se prepara para recibir uno de los hitos más esperados de la próxima temporada. Thirty Seconds to Mars, la formación que redefinió el rock alternativo de tintes cinematográficos, ha confirmado su regreso a la capital para el próximo 8 de abril de 2027. El escenario elegido es el Movistar Arena, donde Jared Leto y compañía desplegarán la gira A Beautiful Lie VS. This Is War, un concepto que enfrenta cara a cara los dos álbumes que elevaron a la banda.

Duelo entre dos álbumes que marcaron una era

Esta gira no es un tour convencional, sino una celebración del legado sonoro de la banda. Por primera vez, el público madrileño podrá experimentar en una misma noche el viaje emocional de A Beautiful Lie (2005), el disco que los catapultó al éxito mundial con la desgarradora The Kill, y la épica de estadios de This Is War (2009), trabajo que regaló himnos generacionales como Kings and Queens o Closer to the Edge.

La relevancia cultural de este anuncio aumenta con la confirmación de una noticia que los seguidores llevaban años esperando: el regreso de Tomo Miličević. El músico volverá a unir fuerzas con los hermanos Jared y Shannon Leto, recomponiendo la formación clásica que alcanzó las cotas más altas de creatividad y éxito comercial en la historia del grupo.

Venta de entradas y acceso al Movistar Arena

Las entradas estarán disponibles en venta general el viernes 17 de abril a las 10:00 horas. No obstante, los más previsores podrán acceder a dos ventanas de preventa previas: la primera a través de Santander SMusic el día 15 de abril, y la segunda mediante la plataforma de Live Nation el día 16.

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Los canales oficiales autorizados para la compra en la capital incluyen la web del propio recinto, MovistarArena.es, además de las plataformas habituales de Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés. Se recomienda el registro previo en estos portales para agilizar el trámite, ya que se espera un sold out en tiempo récord.