Estos son los rincones con más encanto que puedes visitar gratis en Carabanchel: así puedes apuntarte a 'Un barrio con vistas'

Es oficial. La Comunidad de Madrid ha activado una nueva edición de su programa de visitas guiadas gratuitas, una iniciativa que permitirá recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de esta zona del sur de la capital y entender cómo ha evolucionado desde sus raíces históricas hasta su realidad actual. Esta vez, el foco está puesto en Carabanchel.

La convocatoria, incluida dentro del proyecto 'Un barrio con vistas', pone a disposición del público 640 plazas sin coste para participar en paseos temáticos que se desarrollarán los fines de semana entre el 25 de abril y el 4 de octubre. La inscripción se organizará en dos periodos: una primera apertura para las fechas iniciales y una segunda, prevista para el 20 de agosto, destinada a las últimas visitas del calendario.

Un recorrido por el Carabanchel más histórico

La experiencia arranca en la Finca Vista Alegre, uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de Madrid y protegido como Bien de Interés Cultural. Desde allí parte uno de los itinerarios programados, centrado en explicar el choque entre dos realidades urbanas muy distintas: la de las antiguas quintas aristocráticas y la de los desarrollos residenciales obreros que marcaron el crecimiento del distrito durante el siglo XX.

La experiencia arranca en la Finca Vista Alegre, uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de Madrid y protegido como Bien de Interés Cultural / TURISMO MADRID

Ese paseo permite detenerse en lugares clave para entender la identidad de Carabanchel, entre ellos la Colonia de la Prensa, una joya poco conocida del modernismo madrileño y uno de los conjuntos arquitectónicos más llamativos que todavía se conservan en la ciudad.

De pueblo a gran distrito

La segunda propuesta cambia el foco y pone el acento en la transformación social del territorio. El itinerario repasa el paso de Carabanchel desde sus antiguos asentamientos rurales hasta convertirse en una de las áreas residenciales e industriales más importantes de la capital.

Carabanchel, de pueblo a gran distrito de Madrid / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Además, esta ruta incorpora un componente participativo que la diferencia de una visita convencional. Los asistentes no solo observan, sino que también interpretan el entorno a través del dibujo, una fórmula que convierte el paseo en una experiencia más inmersiva y en una forma distinta de leer el paisaje urbano.

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¿Cómo me puedo apuntar a las visitas guiadas por Carabanchel?

Las reservas deben realizarse a través de la central de reservas disponible en el portal de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. El primer turno de inscripción se abrió el 9 de abril a las 10:00 horas para las visitas iniciales, mientras que el segundo proceso arrancará el 20 de agosto para las últimas convocatorias.