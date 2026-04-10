El Real Madrid suma un nuevo descalabro y dice adiós a LaLiga de forma definitiva

Nueva oportunidad perdida para el Real Madrid. Y ya van… El equipo de Álvaro Arbeloa disponía de una gran ocasión para reivindicarse tras las dos últimas derrotas y coger cierto impulso para el encuentro del próximo miércoles en Múnich, donde está obligado a llevar a cabo una proeza de grandes dimensiones. El conjunto blanco tropezó de nuevo con la incapacidad en la creación de juego. Un equipo plano, excesivamente previsible, que no aprobó el último examen antes de medirse a la maquinaria alemana y jugarse toda la temporada a una sola carta.

Experimentos pensando en Múnich

Dieron comienzo Real Madrid y Girona, en un horario poco habitual para los blancos, a esta novedosa jornada retro de LaLiga. Regresó a la titularidad Bellingham, también Militao, y apareció en la medular un señalado Eduardo Camavinga, pensando ya en lo que se le viene al conjunto de Álvaro Arbeloa el próximo miércoles. Por esa misma cuestión, el técnico madridista dejó en casa a Rüdiger, Trent y Carreras. Quizá, se pueda explicar desde este punto la excesiva relajación en el conjunto blanco durante el primer acto.

Firmó la primera ocasión del partido Kylian Mbappé, pero, continuando con la ineficacia sufrida durante el encuentro ante el Bayern Múnich, el francés no consiguió imprimir la potencia necesaria a un remate que sacó bajo la línea de gol Álex Moreno.

Le obligó al Girona el escenario a modificar su esencia. Ounahi, dejándose caer por el costado izquierdo, tuvo en sus botas el único gran acercamiento del conjunto gironí en los primeros compases. El marroquí, autor del gol en el encuentro de ida en Montilivi, no se mostró fiable en el pase y estuvo incómodo alejado de su zona predilecta del campo.

Como viene siendo habitual esta temporada, le costó al Real Madrid en la elaboración. Proponer con el balón en los pies sigue siendo una de las asignaturas pendientes del equipo de Arbeloa, un mal que se agudiza, aún más si cabe, en los días que no puede contar con Güler en el once titular. Un Fede Valverde más desaparecido de lo habitual dispuso de la segunda de los blancos. El uruguayo recibió de Carvajal en el punto de penalti, ubicación más que favorable para el ‘8’ madridista, pero se topó con una gran acción de Gazzaniga con la que se alcanzó el fin de la primera mitad.

El Madrid dimite de LaLiga

Tan solo habían transcurrido cinco minutos tras la salida de vestuarios, cuando Fede Valverde, que hasta el momento estaba disputando su partido más discreto de los últimos meses, telegrafió un disparo sobre la portería gironí. Pudo hacer más el portero argentino, que erró en el intento de despeje. Encontró el gol antes que el juego el equipo de Álvaro Arbeloa, que comenzó a ser más selectivo en la presión en el segundo acto.

Fruto de esta presión, comenzó a encontrar situaciones favorables para pensar en un segundo tanto y sentenciar el encuentro. Les faltó precisión a los hombres de ataque de los blancos, especialmente a un Jude Bellingham que acabó con el depósito vacío. Perdonó el Real Madrid y lo aprovechó el equipo de Michel. Cazó Lemar una pelota en la frontal del área y se sacó un disparo al primer palo ante el que nada pudo hacer Lunin, que se abrió de brazos recriminando la permisividad de los suyos.

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La situación clasificatoria y el juego gris del equipo de Arbeloa comenzó a impacientar al Santiago Bernabéu. Los cambios y el tanto de la igualada reforzaron la puesta en escena de los de Michel, ante un Real Madrid inoperante y precipitado. Acudió a la última carta el conjunto blanco, reclamando el penalti de ‘todos los días’ sobre Mbappé. Un equipo desnortado, con pitada incluida del Santiago Bernabéu, que puede dar por finalizada su temporada el próximo miércoles si no consigue reponerse ante el Bayern Múnich.