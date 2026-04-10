Ramoncín y Juan José Ballesta apoyan la campaña para reclamar el 'Metro a Parla ya'

Ilustres parleños como el cantante Ramoncín, el actor Juan José Ballesta o el boxeador Javier Castillejo se han unido a la última campaña de la plataforma Metro a Parla ya para reclamar la llegada del suburbano a Parla, el único municipio madrileño de más de 100.000 habitantes de la zona sur que carece de conexión a Metro.

Desde esta plataforma llevan años reivindicando la puesta en marcha de un proyecto para la extensión del Metro a la localidad, bien a través de la Línea 12 de MetroSur, desde Fuenlabrada, o incluso de la Línea 3, aprovechando la reciente ampliación hasta la estación de El Casar, en Getafe.

Pese a las movilizaciones y protestas constantes y el apoyo unánime del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid se ha negado en numerosas ocasiones a abordar el citado proyecto, alegando que "no se justifica" la llegada del Metro a Parla por el alto coste económico que supondría, de "entre 700 y 900 millones de euros".

Por ello, desde la plataforma Metro a Parla ¡Ya! han recurrido a distintas figuras ilustres con vinculación con la localidad para impulsar una nueva campaña en redes sociales para poner nuevamente sobre la mesa el debate sobre la "imprescindible" llegada del Metro a la localidad.

Una iniciativa de 'El Bola'

Fue el actor parleño Juan José Ballesta, que saltó a la fama por su interpretación en El Bola, quien inició a través de un vídeo en sus redes sociales esta campaña que se ha ido haciendo viral y que ha ido sumando a lo largo de los últimos días a otros 'ilustres' parleños a la causa.

"Esto es nada más y simplemente para pedir el Metro en Parla, porque en la A-42 hay muchos atascos, la Renfe está llena, vamos todos apiñados ahí. Así que nada, solo puedo decir que Metro en Parla ya", señalaba Ballesta un vídeo grabado en el interior de su propio vehículo, en uno de esos atascos.

A raíz de este vídeo, otros famosos parleños se han sumado, como las actrices Luna Fulgencio y Lucía Bravo o artistas del mundo de la música como el grupo de rock Tennessee o incluso el cantante Ramoncín, quien insistía en que "el Metro tiene que llegar a Parla, para mejorar la vida de la gente, de los estudiantes y los trabajadores".

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El último en unirse a esta campaña en redes sociales ha sido el boxeador Javier Castillejo, conocido mundialmente como el 'Lince de Parla', quien no olvida "sus raíces" y ha decidido sumarse "al combate por el Metro a Parla Ya".