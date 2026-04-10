Los presuntos mensajes del asesino de Villanueva de la Cañada: "Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira"

"Sucedió lo que nunca tendría que haber sucedido, pero la mente humana es como es. Quien padece problemas, a veces estos son incontrolables y es lo que ha pasado". Así definía Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, el trágico suceso ocurrido este jueves en su localidad. Julio, un joven de 23 años que padece autismo, ha asesinado a puñaladas a David G.P., un pequeño de 11 años.

Según cuentan los vecinos del municipio madrileño, el detenido solía jugar en el parque con niños a los que doblaba en edad y aseguraba que todo el mundo le rechazaba. En los últimos días, también hablaba a los menores sobre temas relacionados con la muerte y el suicidio, incluso entregándoles notas inquietantes. "Mi creador exige una sola gracia por tu parte. Si no estás dispuesto a concederme el amor, voy a permitirme desatar la ira", se lee en uno de esos mensajes presuntamente escritos por Julio, que ha entregado un amigo de David a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Increíble el muro de silencio (...) sí que me quedaré quieto (...) me estoy alejando de mis deseos (...) amor y odio, no puedo escapar (...) del silencio cada vez más fuerte (...) necesitas, eres lo que me mantiene (...) corazón latiendo, dime que (...)", apunta otro de esos presuntos mensaje en un papel arrugado y parcialmente roto.

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Presuntos mensajes del asesino de David en Villanueva de la Cañada / EPE

"- ¿Qué es una carga?; -Es algo doloroso que uno debe soportar, aunque te haga sufrir mucho; -No quiero ser una carga, no quiero hacerle daño a mis amigos y que vuelvan a gritarme así. Diles que en cuanto pueda les ayudaré y dile que les quiero.... y que no seguiré siendo una carga", apunta otra presunta nota de Julio.