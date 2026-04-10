La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Que Martin Urrutia debutase hace meses con Nadadora, una versión del tema de Family que más tarde rehizo La Buena Vida con sumo acierto, ojo, resultó chocante. Sobre todo porque le sentaba como anillo al dedo. Parecía suya, la hizo suya. Chico listo alejándose de las corrientes imperantes hoy en la industria. Si logra que su álbum debut, Insolación, suene igual de frágil y luminoso, estaremos ante uno de los lanzamientos de la temporada. Aunque aún esté buscando su propia voz en la música, debería seguir explorando esta cara. Pocos lo hacen como él.