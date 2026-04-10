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MÚSICA

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Martin Urrutia, en una imagen promocional de 'Insolación'.

Martin Urrutia, en una imagen promocional de 'Insolación'. / CEDIDA

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'Nadadora', de Martin Urrutia

Que Martin Urrutia debutase hace meses con Nadadora, una versión del tema de Family que más tarde rehizo La Buena Vida con sumo acierto, ojo, resultó chocante. Sobre todo porque le sentaba como anillo al dedo. Parecía suya, la hizo suya. Chico listo alejándose de las corrientes imperantes hoy en la industria. Si logra que su álbum debut, Insolación, suene igual de frágil y luminoso, estaremos ante uno de los lanzamientos de la temporada. Aunque aún esté buscando su propia voz en la música, debería seguir explorando esta cara. Pocos lo hacen como él.

‘Déixate ver’, de Fillas de Casandra

A Fillas de Cassandra sólo les quedaba rebelarse contra el mundo para molar aún más. En Déixate ver, nuevo adelanto de su próximo proyecto, Tertúlia, frente al ritmo atroz que gobierna el planeta, Sara y María han optado por tomarse el tiempo necesario para llevar su propio compás. ¿El objetivo? Ser auténticas. Por ello, precisamente, han jugado con las texturas y las sonoridades. Sus voces suenan distintas, pero igual de implacables que siempre.

'Llegar a lo más alto', de Volavent

Ojito. Estamos ante una de las bandas con más papeletas para brillar en 2026. Entre Arde Bogotá y Viva Suecia, Volavent ha encontrado un hueco de lo más interesante: la propuesta que Adrián y los suyos abanderan es ambiciosa y coherente, con la dosis justa de electricidad para diferenciarse del resto. Tienen canciones poco evidentes, lo que le vuelve altamente interesantes en una industria cada vez menos heterogénea. Qué gusto salirse de la carretera. El tiempo dirá.

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