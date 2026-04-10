Parque de bomberos, 900 viviendas, centro de salud y un nuevo matadero: la Comunidad de Madrid invertirá 180 millones de euros en Colmenar Viejo

Con un crecimiento de más de 20.000 vecinos en los últimos 20 años y una de las mayores tasas de natalidad de la Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo (62.000 habitantes), se viene consolidando como uno de los municipios referencia en el norte de la región. "Un municipio estratégico que atrae empresas como pocos, está creando prosperidad, tiene nuevos proyectos urbanísticos y permite desarrollar proyectos personales en libertad en un entorno privilegiado en el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares", ha señalado hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la firma de un protocolo de actuaciones por valor de 180 millones de euros rubricado con el alcalde de la localidad, Carlos Blázquez (PP), en la Real Casa de Correos.

Entre las actuaciones contempladas se encuentra la construcción de 900 viviendas del Plan Vive, dos centros educativos, un tercer centro de salud, un parque de bomberos o un nuevo matadero municipal, con una inversión prevista de 11,9 millones de euros con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR), "para seguir contribuyendo a la creación de puestos de trabajo y la actividad ganadera de la zona", en palabras de Ayuso.

"El crecimiento exige planificación, exige inversión y exige visión", ha señalado, por su parte Blázquez. "El convenio que se firma no es un acuerdo más, es una apuesta estratégica por Colmenar Viejo que se traduce en infraestructuras esenciales para nuestros vecinos que no solo responden a las necesidades actuales, sino que anticipan el futuro que estamos construyendo".

En materia de vivienda, se destaca tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo la construcción de 915 casas del Plan Vive, en el que se han movilizado 100 millones de euros en este programa de alquiler asequible en el que se cede suelo para que la iniciativa privada construya y gestione la renta durante un periodo que viene a ser de 50 años. De ellas 282 se encuentran entregadas, 191 en fase de finalización, 110 en construcción y 332 en distintas fases de tramitación.

El protocolo recoge la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) en el barrio de Las Adelfillas, con 840 plazas y una inversión estimada de 12,2 millones de euros y un nuevo instituto junto al colegio público Héroes del 2 de Mayo, al que se prevén destinar 13 millones de euros. También está prevista la construcción de un nuevo centro educativo concertado en una parcela situada en la zona de Cerca de la Tejera.

Se contemplan inversiones, igualmente en atención sanitaria, una de las cuestiones más demandadas históricamente por los vecinos, particularmente en lo que tiene que ver con la atención de las urgencias. La Comunidad de Madrid mantendrá el Punto de Atención Continuada de urgencias extrahospitalarias. Según trasladan desde el consistorio colmenareño, además, el Ayuntamiento cederá un terreno para a construcción de un nuevo ambulatorio que se sume a los ya existentes Centro de Salud Norte y Centro de Salud Sur, a los que, por otra parte, se van a destinar 500.000 euros para actuaciones de mejora. Y el municipio será uno de los que cuente con una de las 40 residencias de la iniciativa regional de colaboración público privada Plan 40-40 en terreno cedido por el Ayuntamiento.

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Asimismo, se incluyen en el protocolo las actuaciones para la mejora y conservación de las carreteras M-607, M-609 y M-618 e inversiones en materia de medio ambiente, por valor de un millón de euros, y de seguridad y emergencias. En concreto, Ayuso ha prometido un futuro parque de bomberos que se sumará a los ya en construcción en cinco municipios y una nueva oficina comarcal de agentes forestales, para la que ya hay parcela disponible y cuya tramitación y redacción del proyecto se prevé iniciar este año.