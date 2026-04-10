Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya lo adelantó en 1905: "Tengo un ansia infinita, vital por buscar la verdad, por buscarla aunque no exista"

En una carta escrita a su padre en 1905, mientras se encontraba estudiando en Alemania, Ortega y Gasset ya confesaba sentir "un ansia infinita, vital por buscar la verdad, por buscarla, aunque no exista". Sería esta búsqueda de la verdad, la que consideraba que debía orientar al ser humano y funcionar como motor, la que guiaría a este filósofo madrileño que terminaría por fundar la conocida como 'Escuela de Madrid'.

Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y muy vinculada al periodismo, ya que su padre dirigía el diario 'El Imparcial'. Así, otra de sus grandes reivindicaciones será el sacar la filosofía a las calles, dejando atrás las paredes de la universidad, llegando a la gente con un marcado vector político.

Compromiso con la verdad

Ortega y Gasset fue un filósofo y ensayista que nunca se conformó con las respuestas fáciles. Educado primero por los jesuitas en el colegio de Miraflores del Palo, Gasset estudió en la Universidad de Deusto y luego en la Universidad Central de Madrid, donde se licenció en Filosofía. Tras completar su formación en España, Ortega decidió ampliar sus estudios en Alemania, donde se instruyó acerca de la filosofía de autores como Kant.

Ortega fue el máximo exponente del perspectivismo, que defendía la inexistencia de una verdad absoluta / ArjePhilo

Así, el madrileño pasó toda su vida desarrollando y corrigiendo su propio pensamiento, pues para él, no encontrar respuestas, no era motivo para no hacerse las preguntas. Por ello, este filósofo defendió que los seres humanos debían proponerse responder al sentido de su existencia, incluso aunque eso no llevase a conclusión alguna. De esta forma, Ortega terminaría por consolidarse como el exponente principal de la teoría del perspectivismo que sostiene que la verdad absoluta no existe y que el conocimiento es siempre subjetivo, situado y parcial, dependiendo del punto de vista del individuo.

Hacer filosofía en los periódicos

Ortega y Gasset hizo filosofía como escritor, como profesor universitario, pero también en numerosas conferencias públicas y en los medios de comunicación. Llegando a escribir que él había nacido "en una rotativa", Ortega siempre defendió la capacidad de la filosofía de llegar a la gente, de forjar una opinión pública entre los lectores. Así, en su labor como columnista rivalizaría con figuras polémicas intelectuales del momento como Menéndez Pelayo o Miguel de Unamuno, dando vida a publicaciones como 'Revista de Occidente' que a día de hoy continúa editándose.

'Revista de Occidente', noviembre de 1924 / Universidad de Alicante

A día de hoy, la posición de este filósofo no extraña a quienes ejercen la profesión del periodismo, pues su fundamento esencial no es otro que la búsqueda de la verdad para construir una realidad informada. Una verdad, que, sin embargo, es tan provisional como la verdad sostenida por el perspectivismo.

La 'Escuela de Madrid', discípulos de Ortega

Desde la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid, un grupo de pensadores, principalmente discípulos de José Ortega y Gasset, marcarían la renovación de la filosofía española del siglo XX. Denominados como 'La Escuela de Madrid', filósofos como Julián Marías, Xavier Zubiri, María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo y José Luis Aranguren adoptarían este "raciovitalismo" como base, partiendo del pensamiento de Ortega para sus trabajos.

José Ortega y Gasset falleció en 1955 a los 72 años / Fundación Ortega y Gasset Argentina

Pero no solo en la capital contó con seguidores y difusores y es que incluso en Latinoamérica fueron varios los pensadores influenciados por su pensamiento. Así, este buscador de la verdad, continúa inspirando a las generaciones posteriores, décadas tras su muerte, tal y como él hubiera querido: desde la universidad al periodismo.