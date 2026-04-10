KAZAJISTÁN CULTURA
Kazajistán celebra en Madrid el Nauryz, símbolo de renovación y primavera
El acto para celebrar el nuevo año kazajo ha incluido un vistoso concierto con música tradicional del país asiático
La Embajada de Kazajistán en España ha celebrado en el Centro Cultural Carril del Conde de Madrid la festividad del Nauryz, el Año Nuevo tradicional kazajo, que marca el inicio de la primavera y simboliza la renovación, la unidad y la prosperidad. En el acto, que ha reunido a representantes institucionales, la comunidad kazaja y público interesado en la cultura del país centroasiático, han intervenido el embajador de Kazajistán en España, Danat Mussayev, y el concejal del Ayuntamiento de Madrid, David Pérez García, quienes han subrayado la importancia de esta celebración para fortalecer los vínculos culturales entre ambos países.
También han asistido el presidente de la Audiencia Nacional Juan Manuel Fernández Martínez y el director general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico del Ministerio de Exteriores y Cooperación, Luis Fonseca. El programa ha incluido un concierto con música tradicional kazaja a cargo del conjunto Alqonyr, procedente de la región de Turquestán, así como actuaciones de los jóvenes talentos Zhanel Ali y Arman Zhanaly, artistas kazajos residentes en España. Nauryz, que coincide con el equinoccio de la primavera, representa para el pueblo kazajo el comienzo de un nuevo ciclo y la armonía con la naturaleza.
Con esta iniciativa, la Embajada de Kazajistán reafirma su compromiso con la difusión de sus tradiciones culturales en España y el fomento del entendimiento entre ambas sociedades.
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