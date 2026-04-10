El Hospital La Paz lidera la rehabilitación de amputados en Madrid con 400 pacientes al año

El Hospital Universitario La Paz consolida su posición como referente en la sanidad pública madrileña. Su Unidad de Rehabilitación de Pacientes con Amputaciones atiende anualmente a cerca de 400 personas.

Este servicio aborda procesos de alta complejidad tanto en adultos como en población pediátrica. El objetivo principal es ofrecer un tratamiento individualizado que mejore radicalmente la calidad de vida de los afectados.

Intervención temprana y personalizada

El equipo de rehabilitación interviene desde las fases iniciales del proceso. Trabaja en estrecha coordinación con los servicios quirúrgicos y de enfermería para asegurar una cicatrización óptima.

Durante todo el trayecto, el médico rehabilitador evalúa el potencial funcional del paciente. Se promueve siempre la participación activa y el autocuidado como ejes fundamentales de la recuperación.

Abordaje integral del paciente

La recuperación en La Paz va más allá de lo físico. El centro ofrece apoyo psicológico y psiquiátrico para facilitar la adaptación emocional al nuevo esquema corporal del paciente.

Asimismo, la Unidad del Dolor colabora estrechamente para manejar el dolor residual o el síndrome del miembro fantasma. Una vez lograda la estabilidad, comienza la fase de protetización personalizada.

La Paz destaca por incorporar tecnología de última generación. Entre sus avances se encuentran las prótesis mioeléctricas, controladas por la actividad muscular, y articulaciones con microprocesador.

Actualmente, es uno de los centros autorizados en la Comunidad de Madrid para prescribir estos implantes de miembro superior. El proceso cuenta con la garantía de acceso universal del Servicio Madrileño de Salud.

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Reinserción y autonomía real

La adaptación se completa con programas de terapia ocupacional y fisioterapia. El fin último es que el usuario logre un uso eficiente de la prótesis y recupere su autonomía en el día a día. Finalmente, el hospital impulsa la inclusión en actividades deportivas y laborales.