Hortaleza rinde tributo a sus héroes locales en la III Gala del Deporte del distrito

El distrito de Hortaleza se ha puesto sus mejores galas este viernes para celebrar la III Gala del Deporte. El evento, realizado en el centro cultural Sanchinarro-Hispanidad, ha servido para reconocer la trayectoria de aquellos deportistas y clubes que impulsan los valores del deporte en cada barrio.

El concejal del distrito, David Pérez, presidió la cita calificándola como un "espacio de encuentro e inspiración" ya consolidado en el calendario municipal de Madrid.

Durante la gala se entregaron diez galardones que reflejan la diversidad deportiva de la zona. Entre los premiados destacan María Dolores Melgosa y Emilio López Porras en las categorías individuales.

En el ámbito colectivo, el protagonismo fue para el fútbol femenino de la A.D. Oña Sanchinarro y el Club Rugby Liceo Francés, dos instituciones clave en la vida social del distrito.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje póstumo a Álvaro García Antón, reconocido por su entrega y compañerismo. También se premió a la Asociación Alacrán 1997 como entidad deportiva del año y al Diario Marca por su labor de difusión.

Fomento de la salud y el deporte escolar

La gala no olvidó el futuro del deporte. Se otorgó una mención especial al Cross Escolar de Hortaleza, que cada octubre moviliza a cerca de 3.000 alumnos madrileños. También se celebró el 50 aniversario del Club de Campo La Moraleja.

David Pérez aprovechó la ocasión para recordar el éxito de la iniciativa 'Hortaleza Distrito Saludable'. Este programa ofrece actividades gratuitas mensuales para todas las edades, reforzando el compromiso de la Junta Municipal con el bienestar de sus vecinos.

El concejal subrayó que los premiados representan la disciplina, la superación y la solidaridad. Según Pérez, estos referentes son la base para fortalecer la convivencia en Madrid y crear una sociedad más comprometida.

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Con esta tercera edición, Hortaleza se reafirma como uno de los distritos más activos de la capital, donde el deporte no es solo competición, sino una herramienta de integración y salud pública.