Búhos, perros, caracoles... La historia detrás del cartel que Miguel Pang ha creado para la Feria del Libro de Madrid: "El humor ayuda a conectar con las personas"

Hay tantas formas de leer que Miguel Pang ha querido incluirlas todas en el cartel del 85ª Feria del Libro de Madrid. De pie. Paseando al perro. Boca arriba. Encorvado. En compañía. Las posibilidades son infinitas. Y, claro, en un acontecimiento que reivindica la diversidad literaria, su propuesta resulta acertadísima cuanto menos. Un universo que empezó a crear el mismo domingo que Eva Orúe, directora de la cita, le contactó. “Inmediatamente, cogí un cuaderno y diferentes lápices. Es la mejor manera que tengo de pensar”, asegura. El ilustrador de Barcelona entiende el proceso creativo como parte inseparable de su vida, de ahí que haya tanto de él en cada obra. Adora jugar con los colores, contar historias. De hecho, esta pieza está repleta de ellas. Tocará descifrarlas del 29 de mayo al 14 de junio en El Retiro.

“Al poco tiempo, viajé a Madrid para entrar en contacto con el espacio. Eva y su equipo me dieron las pistas necesarias para terminar de perfilar mi idea. Tras muchos esbozos, me di cuenta de que había una imagen que se repetía: lectores y lectores en posturas extrañas. Así que comencé a tirar del hilo”, añade Pang, que recibió la Medalla de Oro de la Society of Illustrators de Nueva York en 2020. El artista, como en todo su trabajo, en esta ocasión, ha desarrollado un cosmos gráfico propio, aunando personajes humanos y animales que tienen en común su pasión lectora.

Cartel de la 85ª Feria del Libro de Madrid que ha firmado Miguel Pang. / CEDIDA

El tema que vertebra la próxima edición será el humor. Por ello, ha apostado por una postal desenfadada que evoca la filmografía muda de Buster Keaton. “Quiero que todos se sientan incluidos”, subraya. En el centro puede verse un pino que remite a El Retiro y que, en cierto modo, cómo no, actúa como un personaje más. “Fue fruto de una casualidad. Los árboles centenarios que tanto me fascinaron, al final, por diferentes motivos, no salieron adelante. Pero, durante la visita que hice en primavera, me explicaron que este pino marcaba un punto importante de la feria. Y aquel comentario se me quedó en el subconsciente. Y lo dibujé sin saber que se trataba de él. Al poco, paseando por el Paseo de Carruajes, me percaté”, explica emocionado. El resultado lo presentó el pasado miércoles en el Instituto Cervantes.

Además, el cartel se difundirá en 5,5 millones de cupones de la ONCE y contará con una versión táctil para personas ciegas. “El humor ayuda a conectar con el lector. Y en mi ilustración todo intenta ir en esta dirección. Ahora bien, sin forzar, sin la pretensión de ser gracioso. Lo que más me interesaba es representar la lectura como recogimiento y fiesta”, apunta. Pang, de madre camboyana y padre chino, compagina su actividad profesional con la docencia: fundó la galería y escuela Fosforito junto a Iratxe López de Munáin hace seis años.

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Miguel Pang, durante un proceso creativo. / FACEBOOK

“Quería tener un espacio de encuentro y enseñanza donde compartir experiencias. Está siendo muy enriquecedor tanto a nivel creativo como personal”, sostiene el autor. Ha colaborado en medios como Le Courrier International, The Washington Post, Die Zeit y Papperlapapp Magazine, entre otros. Y, asimismo, ha editado sus álbumes ilustrados en editoriales, entre otras, como Flamboyant, Whosgotmytail, A Buen Paso y Ekaré. Un sinfín de proyectos que siempre, sin excepción, ojo, ha contado con su particular sello. Es su carta de presentación. Su nombre. “Dibujo desde el inconsciente. Lo hago compulsivamente en mis cuadernos. A veces, sin pararme a pensar. Así es como salen las cosas más interesantes. E inesperadas”, concluye.

P. ¿Qué le gustaría que sintieran los lectores al cruzarse con su cartel?

R. Con despertar alguna sonrisa me conformo. Qué bonito es alegrar el día a alguien.