EVENTOS EN LA CAPITAL
Los Gipsy Kings, Hakuna y Boney M protagonizan la IV edición de la Fiesta de la Resurrección en Madrid
La cita, de acceso gratuito y abierto a todos los públicos, se celebrará el sábado 11 de abril entre las 18.30 y las 21.30 horas, con la apertura de puertas a las 17.00
La Plaza de Cibeles de Madrid acogerá este sábado 11 de abril la IV Fiesta de la Resurrección, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), con actuaciones de Gipsy Kings, Hakuna Group Music, Boney M, Liz Mitchell y André Reyes.
La cita, concebida para celebrar la Resurrección de Cristo en un ambiente festivo, se celebrará entre las 18.30 y las 21.30 horas, mientras que la apertura de puertas tendrá lugar a las 17.00.
En el escenario se darán cita los Gipsy Kings, referentes de la rumba flamenca; Boney M, emblema de la música disco de los años 80; y Hakuna Group Music, uno de los fenómenos musicales del siglo XXI integrado por artistas católicos. Junto al resto de participantes, serán los encargados de animar una jornada de acceso libre, gratuita y abierta a todos los públicos.
En la plaza de Cibeles
El evento, que en su edición anterior congregó a cerca de 85.000 personas, estará presentado por el locutor Javi Nieves y contará con la animación de DJ El Pulpo.
Además, durante la celebración se interpretará en directo ‘Gólgota’, del artista Ángel Catela, ganador del certamen ‘Música y Fe’, una iniciativa impulsada por la ACdP para descubrir y respaldar a jóvenes talentos cuya obra está inspirada en los valores cristianos.
En anteriores ediciones han pasado por este encuentro artistas como Cali & el Dandee, Beret, Siempre Así, Modestia Aparte, Marilia, excomponente de Ella Baila Sola, Carlos Baute, Andy y Lucas y Grilex, entre otros.
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