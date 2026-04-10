Drones, máquinas de apnea, un piano... esta es la lista de objetos perdidos en Madrid en lo que va de 2026

Si una ciudad pudiera definirse por lo que olvida, el inventario de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid sería el retrato más fiel de la vida en la capital. Entre enero y marzo de este año, los depósitos en la sede del Paseo del Molino han sumado un total de 21.937 objetos. Lo que a simple vista parece una fría lista administrativa puede leerse tamnién como un mapa cultural de los intereses, las prisas y hasta las manías de quienes habitan la ciudad.

El archivo de este primer trimestre revela una Madrid profundamente musical y creativa. El mes de enero comenzó con el hallazgo de un ukelele y una flauta. Febrero, por su parte, nos dejó la melancolía de un violín y el rastro de una máquina de escribir electrónica. Marzo, el mes más activo con 8.034 objetos registrados , elevó la apuesta cultural con la aparición de un piano de viento, otra flauta y hasta un micrófono.

El ocio también muestra su cara más diversa y tecnológica. Mientras que en febrero se recuperaron discos de vinilo y CD de música, en marzo la modernidad se impuso con el extravío de un dron, múltiples vapeadores y una amplia gama de videoconsolas que atraviesan los tres meses.

Del nebulizador a la radial: el kit de salud y bricolaje del despistado

Lo que más sorprende a los responsables de la oficina no es solo el volumen, sino la especificidad de lo que los ciudadanos dejan atrás. Madrid es una ciudad que, literalmente, parece dejarse la salud y el trabajo en el transporte público. El inventario de marzo resulta especialmente llamativo en el ámbito de la asistencia vital, al incluir una máquina de apnea, un respirador, un nebulizador y varios audífonos , elementos que se suman a las sillas de ruedas, muletas y bastones registrados ya desde enero.

La cotidianidad más cruda y el pulso del hogar se reflejan en el hallazgo de una aspiradora en febrero, o de una caja con herramientas, una radial y un nivel encontrados en marzo. Incluso la estética y el mantenimiento doméstico tienen su lugar en este archivo, pues objetos tan dispares como lienzos, cuadros, una persiana o un catalejo han terminado en las dependencias municipales en lo que va de año.

Joyas y carteras

A pesar de las rarezas, la cultura del descuido sigue dominada por lo personal y lo valioso. La categoría de bisutería y joyería es la más numerosa, sumando 3.280 piezas en apenas noventa días: 1.224 en enero , 939 en febrero y 1.117 en marzo. Le siguen de cerca las carteras y monederos, con 2.706 unidades que reflejan el ritmo frenético de la ciudad.

Carteras apiladas en la Oficina de Objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Incluso el clima dicta sentencia en este archivo antropológico. La llegada de un marzo más inestable disparó la pérdida de paraguas hasta las 200 unidades , una cifra significativamente superior a los 79 registrados en enero o los 117 de febrero.

¿Cómo recuperar los objetos extraviados?

Cada uno de estos objetos es un fragmento de la vida de alguien que se detuvo en un momento de distracción. Si usted reconoce ese ukelele, el palo de golf o incluso el televisor extraviado en marzo , la Oficina de Objetos Perdidos custodia estos bienes en el paseo del Molino, 7 y 9.

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El horario de atención es de ocho treinta a catorce horas, de lunes a viernes (exceptuando el 24 y 31 de diciembre). Es indispensable acreditar la propiedad para que estos objetos, desde los más mundanos hasta los más insólitos, vuelvan a manos de sus dueños.