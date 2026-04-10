Cortes en la M-607 desde el 14 de abril: horarios, tramos afectados y desvíos por las obras del tercer carril

Los conductores que circulen por la M-607 la próxima semana deberán extremar la precaución. La carretera registrará cortes de tráfico entre el 14 y el 17 de abril por los trabajos de asfaltado incluidos en las obras de ampliación del tercer carril, una actuación que afectará sobre todo al sentido Madrid y en horario nocturno.

Según la información trasladada por la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid y difundida por el Ayuntamiento de Tres Cantos, las principales afecciones se concentrarán entre las 22.00 y las 06.00 horas para reducir el impacto en la movilidad diaria.

En concreto, las noches del martes 14 y miércoles 15 de abril habrá cortes totales en la M-607 en sentido Madrid entre los puntos kilométricos 25,500 y 23,800. Durante esas horas se habilitará un itinerario alternativo de incorporación a la vía a través de la salida 24, por la Avenida del Parque y la vía de servicio.

Además, el jueves 16 de abril, también entre las 22.00 y las 06.00 horas, se cortará por completo el ramal de salida e incorporación 24 en sentido Madrid para continuar con el asfaltado del carril de trenzado.

Las obras no solo tendrán impacto por la noche. Durante el día, el 14 y 15 de abril podrán producirse estrechamientos de calzada y cortes temporales en el ramal de salida 24 desde Tres Cantos en sentido Colmenar, aunque, en caso de cierre total, se permitirá el paso de los autobuses del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. A su vez, el 16 y 17 de abril también podrá haber estrechamientos y cortes puntuales en el ramal de incorporación 25 en sentido Colmenar Viejo.

Estos trabajos forman parte de la fase final de asfaltado del proyecto de ampliación a tercer carril de la M-607, una de las principales vías de acceso al norte de Madrid. En fases previas ya se habían ejecutado actuaciones de ampliación de plataforma, adecuación de enlaces y otras obras preparatorias.

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Ante estas afecciones, el Ayuntamiento de Tres Cantos recomienda planificar los desplazamientos con antelación, respetar la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones de tráfico.