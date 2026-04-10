La convocatoria para el Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica entra en su recta final: este es el día en el que finaliza el plazo de inscripción

La VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica entra en sus últimos días de inscripción, que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de abril. El certamen, impulsado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación, se consolida como una propuesta singular en el panorama poético nacional, en la que la puesta en escena tiene tanta relevancia como el texto escrito.

Con el objetivo de dar visibilidad a la creación poética más allá de la declamación tradicional, el Premio #LdeLírica apuesta desde su nacimiento en 2019 por el encuentro entre disciplinas y formatos: una fusión de redes sociales y recitales en directo, de oralidad, performance y palabra escrita.

Tal y como explica el director de #LdeLírica, el poeta y gestor cultural, Gonzalo Escarpa, "el objetivo de este certamen es dar a conocer la poesía que se está escribiendo hoy día y colaborar en la difusión de la poesía oral, la que nos pone en contacto con el lenguaje que compartimos, la que se recita en todas las ciudades de España. La poesía y su musicalidad está más viva que nunca, y queremos celebrarlo una vez más".

La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 21 de abril / L DE LÍRICA

Al igual que en la pasada edición, la convocatoria tendrá una primera fase textual en la que los participantes deberán presentar su obra por escrito. Tras la selección por parte del jurado, los participantes que pasen a la siguiente ronda tendrán que subir a Instagram o Tik Tok los vídeos con las performance de sus poesías.

Fiel a su vocación nacional e inclusiva, el premio busca descubrir a quienes están renovando el pulso poético de nuestro país, en todas sus lenguas. Por ello, el territorio se ha dividido en siete zonas geográficas. En cada una se celebrará, entre los meses de junio y septiembre, una semifinal presencial. Los siete finalistas participarán en la gran final de Madrid, que tendrá lugar en la sala de Ámbito Cultural de Callao, el próximo otoño.

Gracias a la amplia implantación territorial que tiene Ámbito Cultural, y a la colaboración con los principales promotores de la creación poética de cada una de las siete zonas en las que se celebran las semifinales "cumplimos ocho años con esta plataforma que ya es firme y sólida y que ha demostrado servir para construir una red de colaboración en toda España", señala Escarpa. "Seguimos trabajando para encontrar el talento poético allá donde esté, facilitando aún más la participación gracias la fase textual que incorporamos en la pasada edición, y que permite participar con solo subir de 1 a 3 poemas a la web de Ámbito Cultural".

Un premio de 1.881 euros: el año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez

El ganador de la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica será el protagonista de una gala poética que se celebrará en el mes de octubre en el Museo Thyssen-Bornemisza, y en la que estará acompañado por uno o varios poetas de reconocido prestigio internacional. Además, el ganador tendrá un premio en metálico de 1.881 euros, cifra simbólica que recuerda el año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez.

El ganador tendrá un premio en metálico de 1.881 euros, cifra simbólica que recuerda el año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez / FUNDACIÓN JUAN MARCH

Por último, y como es tradición en este premio, sus poemas encabezarán la antología de poesía en la que la editorial Huerga&Fierro reunirá la obra de los finalistas del certamen junto a la de grandes poetas que han pasado por el ciclo #LdeLírica.

Una categoría que apoya la participación de poetas que escriben en español y residen fuera de España

Como en las ediciones anteriores, se establece una categoría honorífica, fuera de la competición oficial, que favorece y apoya la participación de poetas que escriben en español y residen fuera de España. Se trata del accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí.

En las ediciones anteriores…

El Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica es ya un emblema en el territorio poético español. En años anteriores se ha contado como invitados con Hugo Mujica, Juan Carlos Mestre, Berta García Faet, Olvido García Valdés, Martirio, Sheila Blanco, Álvaro Pombo, Luis Alberto de Cuenca, Ajo Micropoetisa, Soleá Morente y Gioconda Belli. Las presentaciones del ganador/a se llevaron a cabo en el Auditorio de la RAE, el Teatro Real, el Hay Festival de Segovia y el Museo del Prado.

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Los ganadores han sido: Miguel Sánchez Santamaría, Paloma Chen, Marta Vicente Antolín, Eudris Planche, Elsa Moreno y Annët Batlles. Todo ellos han gozado de un impulso en sus carreras artísticas a partir del premio.