Conmoción en Villanueva de la Cañada por el asesinato de David: "El agresor tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños"

Villanueva de la Cañada ha amanecido este viernes sumida en el silencio tras el asesinato del pequeño David G.P.. Los vecinos del municipio, de apenas 24.000 habitantes, viven con conmoción cómo el joven, de solo 11 años, ha muerto por el ataque con un arma blanca de otro residente en la localidad del oeste de la Comunidad de Madrid.

"El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños", asegura uno de los amigos de David sobre Julio, el presunto asesino de 23 años detenido por la Guardia Civil horas después del apuñalamiento.

Los vecinos de Villanueva de la Cañada apuntan como posible móvil del crimen al supuesto interés romántico del agresor sobre su víctima, pese a duplicarle la edad. Según relatan, Julio era autista, iba siempre detrás de él y afirmaba publicamente que era su novio, hasta el punto de que hace alrededor de dos semanas, la madre del niño fue a hablar con el joven, exigiéndole que dejara en paz de una vez a su hijo.

La situación se precipitó este jueves por la tarde, alrededor de las 19:45 horas, cuando el asesino habría perseguido a David desde su clase de inglés en la biblioteca Fernando Lázaro Carreter hasta los baños de la misma, donde le cosió a puñaladas en el tórax, el cuello y la espalda.

Fue una agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio la que dio la voz de alarma. Cuando llegaron los servicios del SUMMA 112 al Centro Cultural La Despernada, David presentaba una parada cardiorrespiratoria y se encontraba en "situación crítica", sin poder hablar, según apunta la medica jefa de guardia del 112, Ester Armela. Tras mantenerlo con vida, el joven fue trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, donde se confirmó su fallecimiento.

El Centro Cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada. / H.G.

"Si no me concedes amor, voy a desatar la ira"

Mihaela, prima de la madre de David, ha atendido a los periodistas que se reunían en los alrededores del Centro Cultural de La Despernada. Vestida de luto, con gafas de sol y al borde del llanto, ha contado que el joven de 11 años era "muy bueno y tranquilo". Portero de fútbol en el equipo alevín de Villanueva de la Cañada, también jugaba al ajedrez. "Era súper listo", ha añadido Mihaela.

Preguntada sobre Julio, la familiar ha confirmado que tenía autismo y jugaba en el parque con los niños. "Nos daba penita, nos decía que no tenía amigos y todo el mundo le rechaza", ha apuntado. En los últimos días, aseguran los vecinos, el asesino contaba a los menores cosas sobre la muerte y el suicidio, lo que alertó a algunas madres.

El asesino entregaba notas a los jóvenes en las que les hacía insinuaciones macabras. "Mi creador exige una sola gracia por tu parte. Si no estás dispuesto a concederme el amor, voy a permitirme desatar la ira", se lee en uno de esos mensajes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Una nota del asesino, entregada por un amigo de David. / H.G.

"- ¿Qué es una carga?; -Es algo doloroso que uno debe soportar, aunque te haga sufrir mucho; -No quiero ser una carga, no quiero hacerle daño a mis amigos y que vuelvan a gritarme así. Diles que en cuanto pueda les ayudaré y dile que les quiero.... y que no seguiré siendo una carga", apunta otra nota.

Vecinos y familiares de David se han reunido a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de la localidad para guardar un minuto de silencio en memoria del pequeño. La madre del joven ha llegado vestida de negro y destrozada emocionalmente, abrazándose con quien le daba consuelo por su terrible pérdida. Un adiós que llegó demasiado pronto.

Velas en recuerdo del joven David en los alrededores del centro cultural de Villanueva de la Cañada. / H.G.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. / H.G.

Al finalizar el minuto de silencio, el alcalde de Villanueva de la Cañada ha dado su pésame a familia y amigos de David. "Estamos con la familia. Compartir el dolor y estar con ellos es lo mejor que podemos hacer", ha expresado Luis Partida. También ha agradecido a los servicios de emergencia su labor y ha anuciado un día de luto por el fallecimiento. "La mente humana es como es. Ha sido algo que no debería haber sucedido, todos lo sentimos muchísimo", ha finalizado.