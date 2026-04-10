La Comunidad de Madrid e Isabel Diaz Ayuso hacen un llamamiento urgente a la población para donar sangre: "Apelamos a la solidaridad que caracteriza a los madrileños"

La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la población de la región para que acudan a donar sangre. Las reservas que actualmente se hallan en un 46% de su capacidad, están muy lejos de su nivel óptimo y ya son seis los grupos sanguíneos que se encuentran en alerta roja: 0+, 0-, A+, A-, B- y AB-.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha apelado a "la solidaridad que caracteriza a todos los madrileños" durante la II Jornada del Día de la Atención Primaria, pidiendo a sus ciudadanos "que donen vida" ante la falta de reservas de sangre sufrida tras la Semana Santa.

Y es que la disminución de donaciones durante el periodo vacacional y la falta de un repunte posterior han dado lugar a que no se consiguiesen recuperar los niveles habituales. Así, actualmente, el stock se encuentra con 2276 bolsas, una cifra muy por debajo del nivel óptimo, que se estima son 5.000 bolsas.

Hasta 900 donaciones diarias para cubrir la actividad hospitalaria

Las necesidades de sangre son constantes en los hospitales de la Comunidad de Madrid: desde los pacientes que acuden a urgencias hospitalarias, pasando por los que se someten a cirugías, hasta aquellos cuyos tratamientos requieren transfusiones, se estima que en la Comunidad de Madrid son necesarias 900 donaciones diarias para poder dar cobertura a toda la actividad hospitalaria.

Las mujeres podrán donar hasta 3 veces al año, y los hombres 4 vecces al año / Comunidad de Madrid

Haciendo hincapié en la gravedad de la situación, el comunicado emitido por la Comunidad de Madrid explicaba que estos requerimientos no se pueden suplir con ninguna otra terapia, ya que "la sangre no se puede fabricar y sus componentes caducan".

¿Dónde puedo donar sangre?

Además del Centro de Transfusión regional, ubicado en el barrio de Valdebernardo de la capital, la Comunidad de Madrid cuenta con 30 hospitales para donar sangre, así como las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja, más la sala de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo, 3, ambos en la capital. Si se desea consultar todos los horarios y direcciones, podrá hacerse a través de la web oficial: www.comunidad.madrid/donarsangre .

La Comunidad de Madrid cuenta con unidades móviles y de Cruz Roja en las que es posible donar sangre / Cruz Roja

¿Tengo que cumplir algún requisito?

Sí, para donar sangre existen algunos requisitos mínimos entre los que se incluye ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar de más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, será necesario presentar el DNI, NIE o pasaporte, no acudir en ayunas y superar un breve examen médico previo. Este proceso que para el donante apenas dura 20 minutos, puede ser crucial para que un paciente salve su vida.