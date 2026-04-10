Ayuso reivindica la Atención Primaria madrileña con casi 3.000 millones de presupuesto y 34 centros de salud previstos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes el compromiso de su Gobierno con la Sanidad pública y, en particular, con la Atención Primaria, que este año cuenta con un presupuesto cercano a los 3.000 millones de euros. Lo ha hecho durante la inauguración de la II Jornada del Día de la Atención Primaria, celebrada en la Real Casa de Correos, donde también se ha rendido homenaje a varios centros de salud de la región por sus resultados y la valoración de los usuarios.

Durante su intervención, Ayuso ha ensalzado la labor "en primera línea" de la red madrileña de Atención Primaria, integrada por 265 centros de salud, 163 consultorios locales y 80 puntos de atención continuada, en los que trabajan 15.836 profesionales. Según ha subrayado, este nivel asistencial resuelve el 90% de las consultas sanitarias y atendió 51 millones de citas en 2025, lo que lo convierte en el servicio más cercano al ciudadano.

La presidenta ha destacado además que en los dos últimos años la plantilla ha crecido un 4%, con más médicos de familia y pediatras, y ha defendido las medidas económicas puestas en marcha para favorecer la retención de profesionales en categorías deficitarias en todo el Sistema Nacional de Salud. Entre ellas, figuran complementos retributivos de 450 euros mensuales, compatibles con otros incentivos específicos, como 533 euros por consulta en horario vespertino o 331 euros en entornos rurales. Además, ha asegurado que estas medidas han contribuido a aumentar un 33% en 2025 las contrataciones de especialistas que finalizaron su formación en centros de salud de la región.

Isabel Díaz Ayuso, durante la II Jornada del Día de la Atención Primaria de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID

En materia de infraestructuras, Ayuso ha recordado que ya han entrado en funcionamiento seis nuevos centros de salud en la presente legislatura: Sevilla la Nueva, Navalcarnero II, Las Tablas, Parque Oeste de Alcorcón, Collado Villalba y Parla Este. A ellos se sumarán otros 28 antes de que termine 2027, dentro de una previsión total de 34 nuevos recursos sanitarios, con una inversión superior a 211 millones de euros y casi 120.000 metros cuadrados adicionales de espacio sanitario público. Según el Ejecutivo autonómico, unas 620.000 personas se beneficiarán de estas nuevas instalaciones.

La presidenta también ha puesto el acento en la digitalización de los servicios sanitarios y en la prevención, y ha avanzado la próxima puesta en marcha de nuevos programas relacionados, entre otros ámbitos, con el cuidado del corazón y la salud femenina. Asimismo, ha defendido que el aumento de centros permitirá ofrecer más turnos mixtos a los profesionales, una medida orientada a mejorar la conciliación y a atraer a más médicos de familia.

En el acto, la Comunidad de Madrid ha entregado reconocimientos a doce centros de salud por su desempeño en distintas áreas clave de la Atención Primaria. En la categoría de mejor resultado en la evaluación de la Cartera de Servicios han sido distinguidos Brújula, en Torrejón de Ardoz; José María Llanos, en Puente de Vallecas; y Villa del Prado. Por la mayor mejora en satisfacción global de los usuarios entre 2023 y 2024 han sido premiados Arroyo de la Media Legua, en Moratalaz; Collado Villalba Estación; y Sector III, en Getafe.

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También se ha reconocido a los centros con mayor número de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y de Enfermería Familiar y Comunitaria, una categoría en la que han destacado Mar Báltico, en Hortaleza; Reyes Magos, en Alcalá de Henares; y de nuevo Sector III. Por último, han sido distinguidos por recibir un mayor número de agradecimientos de usuarios los centros de salud Goya, en Salamanca; Las Olivas, en Aranjuez; y Paseo Imperial, en Arganzuela. Ayuso ha cerrado su intervención con un llamamiento a la donación de sangre, al advertir de que, tras la Semana Santa, las reservas regionales han descendido hasta el 46%.