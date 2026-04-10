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SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Asesinato de un menor en Villanueva de la Cañada: última hora y reacciones
La Guardia Civil ha detenido a un joven por presuntamente apuñalar hasta la muerte al menor en un centro cultural del municipio madrileño
Un menor de 11 años ha fallecido este jueves en Villanueva de la Cañada tras ser apuñalado por otro joven de apenas 19 años con un arma blanca en el interior de un centro cultural del municipio madrileño.
Siga aquí la última hora de la investigación y las reacciones.
Así fue la actuación del 112
Los sanitarios del SUMMA 112 actuaron rápidamente para intentar salvar la vida del joven. Así fue su actuación:
Ayuso traslada su pésame a la familia del menor
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este trágico suceso a través de su cuenta de X a la vez que ha trasladado su pésame a su familia. La dirigente también ha mostrado su "ánimo y felicitación" al trabajo del Summa112.
El joven falleció en el Hospital 12 de Octubre
Debido a la profundidad de las lesiones, el menor entró en parada cardiorrespiratoria poco después de la llegada de los sanitarios. El equipo médico inició de inmediato maniobras de reanimación avanzada y logró revertir la parada, estabilizando al paciente para su transporte. Ante la necesidad de una atención especializada inmediata, se solicitó la intervención de un helicóptero sanitario, que trasladó al herido con pronóstico crítico hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
A última hora de la noche, el Ayuntamiento de Villanueva confirmaba el fatal desenlace. A través de un comunicado, el consistorio ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".
Diversas heridas de arma blanca en el cuerpo del menor asesinado
El aviso a los servicios de emergencias se produjo alrededor de las 19:45 horas. Según ha informado el 112 Comunidad de Madrid, la agresión tuvo lugar en las instalaciones culturales ubicadas entre la calle Santiago Apóstol y la avenida de Gaudí de Villanueva. Cuando los efectivos del SUMMA112 llegaron al punto indicado, se encontraron con una situación de extrema gravedad, ya que el joven presentaba múltiples heridas de arma blanca distribuidas por el tórax, el cuello y la espalda.
La Guardia Civil detiene al presunto asesino
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 23 años por el suceso, cuando apuñaló hasta la muerte al menor, de 11 años.
Muere un menor tras ser apuñalado en Villanueva de la Cañada
Un menor de edad falleció este jueves tras ser atacado con un arma blanca en el interior del Centro Cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada.
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