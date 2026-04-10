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Asesinato de un menor en Villanueva de la Cañada: última hora y reacciones

La Guardia Civil ha detenido a un joven por presuntamente apuñalar hasta la muerte al menor en un centro cultural del municipio madrileño

Muere el menor de edad apuñalado en Villanueva de la Cañada

Muere el menor de edad apuñalado en Villanueva de la Cañada

112 COMUNIDAD DE MADRID

Javier Niño González

Madrid

Un menor de 11 años ha fallecido este jueves en Villanueva de la Cañada tras ser apuñalado por otro joven de apenas 19 años con un arma blanca en el interior de un centro cultural del municipio madrileño.

Siga aquí la última hora de la investigación y las reacciones.

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