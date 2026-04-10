Asesinato de un menor en Villanueva de la Cañada: última hora y reacciones

El joven falleció en el Hospital 12 de Octubre

Debido a la profundidad de las lesiones, el menor entró en parada cardiorrespiratoria poco después de la llegada de los sanitarios. El equipo médico inició de inmediato maniobras de reanimación avanzada y logró revertir la parada, estabilizando al paciente para su transporte. Ante la necesidad de una atención especializada inmediata, se solicitó la intervención de un helicóptero sanitario, que trasladó al herido con pronóstico crítico hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

A última hora de la noche, el Ayuntamiento de Villanueva confirmaba el fatal desenlace. A través de un comunicado, el consistorio ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".