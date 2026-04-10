Arte, pastoreo y Paquitos de cordero: Aranjuez recibe la gira cultural 'Bestiarium'

Aranjuez se convierte este fin de semana en uno de los planes más singulares de la Comunidad de Madrid con la llegada del roadshow Bestiarium, una iniciativa de la Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, INTEROVIC, que une arte, gastronomía y tradición rural en torno al mundo del ovino y caprino.

La cita tendrá lugar los días 11 y 12 de abril en la histórica Casa de la Monta, que acogerá una programación gratuita pensada para todos los públicos. El eje central será Bestiarium, la exposición fotográfica de José Barea, dedicada a las razas autóctonas de ovino y caprino de España y concebida como un homenaje visual al mundo rural.

Aranjuez acoge este fin de semana el 'roadshow' Bestiarium con arte, pastoreo y gastronomía rural. / Cedida

Junto a la muestra, el público podrá disfrutar de exhibiciones de pastoreo con perros, demostraciones de esquileo, talleres participativos, actividades infantiles, proyecciones documentales y un recital centrado en la música y la tradición oral del ámbito rural. La gastronomía tendrá también un papel destacado con la degustación del Paquito de cordero, elaborado por Fernando del Cerro, chef de Casa José de Aranjuez y embajador de Alimentos de Madrid 2026.

La Casa de la Monta acoge este fin de semana en Aranjuez una nueva parada del roadshow Bestiarium. / Cedida

La parada de Aranjuez forma parte de la gira que INTEROVIC celebra por sexto año consecutivo para poner en valor la ganadería extensiva, las razas autóctonas españolas y su papel en la sostenibilidad del territorio. En esta edición, además, la cita cobra un significado especial al coincidir con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

Una forma distinta de mirar el mundo rural

Con esta nueva parada, INTEROVIC retoma por sexto año consecutivo una gira que busca poner en valor la ganadería extensiva, las razas autóctonas y el papel del pastoreo en la sostenibilidad ambiental y en la vida de los territorios. El proyecto se enmarca en la campaña europea Celebra lo cotidiano con cordero sostenible y europeo, desde la que la interprofesional trabaja para reforzar la visibilidad del sector y acercarlo a públicos más amplios.

Bestiarium convierte la visita a Aranjuez en una escapada entre patrimonio, fotografía y gastronomía. / Cedida

Después de pasar en ediciones anteriores por enclaves como Alcalá del Júcar, Huéscar o San Lorenzo de El Escorial, el roadshow arranca su recorrido de 2026 en Aranjuez antes de viajar al Palacio de Valdeparaíso de Almagro, donde hará su siguiente parada los días 25 y 26 de abril.

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Durante dos días, Aranjuez dejará de mirar solo a sus jardines y su legado real para abrir una ventana a otro patrimonio: el del campo, los pastores, la lana, el cordero y las razas que siguen formando parte de la historia del país. Una forma distinta de hacer cultura y también de contar el mundo rural.