Almeida entregará la Llave de Oro de Madrid a María Corina Machado, una "defensora global de la democracia" que "trasciende Venezuela"

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, entregará la Llave de Oro de Madrid a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado el viernes 17 de abril en la Casa de la Villa a las 18 horas, un reconocimiento que llegará por su compromiso "con los derechos humanos, con la democracia, por haber puesto en peligro su vida y su integridad física siendo un símbolo universal".

Lo ha anunciado tras presentar la 48ª edición de Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, después de detallar que se ha estado trabajando con el equipo de María Corina Machado, a través del opositor Antonio Ledezma, para brindarle a la Nobel de la Paz "la acogida y la bienvenida que merece".

"Recibiremos a María Corina Machado en la Casa de la Villa con todos los honores y le entregaremos las Llaves de la ciudad de Madrid", ha detallado, tras explicar que con este gesto de la ciudad "se le quiere corresponder el esfuerzo en nombre de tantos y tantos venezolanos, especialmente también de aquellos que viven en Madrid". La líder opositora recibirá la Llave de "una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos".

Otras entregas de Llaves de Oro

Almeida ha indicado que hay precedentes de Llaves de Madrid entregadas a personas de relevancia sin ser jefes de Estado --el príncipe heredero de Japón Naruhito (en 2008, entregada por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, y al entonces príncipe Carlos de Inglaterra, en 2011, también por Gallardón)--, a lo que ha sumado que el Reglamento municipal "establece que se le entregará a todos los jefes de Estado que visiten Madrid en visita oficial, no se dice a quién no se le entregará".

"Nosotros entendemos que la figura de María Corina Machado trasciende Venezuela para convertirse en una defensora global de la democracia y de los derechos humanos. Tiene todos los méritos para tener las Llaves de la ciudad y que quien quiera ver polémica o decir que no las merece tendrá que explicarlo", ha replicado el alcalde.

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Almeida ha puesto por encima de las ideologías lo "emocionante" que resulta "ver la lucha de esta mujer desde hace tantos años por la democracia poniendo en peligro su vida y su integridad física". "Y por eso creemos que es merecedora de estas Llaves", ha insistido.