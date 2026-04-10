TIEMPO MADRID
La Aemet confirma el vuelco del tiempo en Madrid este fin de semana: temperaturas de hasta 15 grados menos, granizo y calima en estas zonas de Madrid
La Comunidad de Madrid experimentará un cambio brusco de tiempo, con lluvias generalizadas el fin de semana y temperaturas que caerán drásticamente, según la Aemet
El tiempo en Madrid se ha desestabilizado: al "tobogán térmico" anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se suma la previsión de la llegada de las precipitaciones a la capital. Y es que se espera que este fin de semana en Madrid el tiempo sea todo lo contrario al idílico de primavera.
¿Fin de semana lluvioso?
Este fin de semana estará marcado por las precipitaciones en toda la Comunidad de Madrid, tanto sábado como domingo. En la capital, la Aemet espera que el sábado 11 de abril el cielo se mantenga cubierto todo al día, hasta las 18:00 horas, momento en el que se espera que comience a llover. Domingo 12 de abril el pronóstico apunta a que la primera mitad del día esté protagonizada por la lluvia, lasta las 12:00 horas, cuando comenzará a despejarse el cielo hasta permanecer muy nuboso.
La predicción para la montaña es similar: sábado se espera que esté marcado por intervalos nubosos, aumentando a muy nuboso o cubierto. Las precipitaciones se esperan principalmente durante la segunda mitad del día y podrán ser fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de granizo y barro, además no se descartan tormentas. El organismo estatal espera que la jornada de domingo sea más tranquila, con cielo nuboso o cubierto, pero precipitaciones solo débiles de madrugada y a primeras horas, sin tormentas.
Hasta 15 grados menos
La Aemet espera que las temperaturas bajen de forma notable. El pronóstico apunta a que en la capital el sábado los termómetros oscilarán entre los 24 grados de temperatura máxima y los 10 grados de temperatura mínima, mientras que domingo descenderán todavía más hasta los 15 grados de temperatura máxima y los 8 grados de temperatura mínima.
Este descenso también se notará en las Sierras de Guadarrama y Somosierra, donde se espera que sea moderado en las mínimas y "extraordinario" en las máximas, según el organismo estatal. En Guadarrama, las temperaturas descenderán hasta los 13 grados de máxima y los 4 grados y en Somosierra todavía más frío, donde las temperaturas bajarán gasta los 8 grados de máxima y 1 grado de mínima el próximo domingo.
Así se vivirá un ambiente invernal este fin de semana en la Comunidad de Madrid por la llegada de un frente del atlántico, tal y como ha informado la Aemet. Por lo que este sábado y domingo, será mejor no perder de vista algo de ropa de abrigo y un buen paraguas.
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