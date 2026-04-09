COMPETICIÓN
Vinos de Madrid premiará con 1.000€ la carta que mejor narre el relato de nuestro territorio
Para participar, los establecimientos deben incluir al menos ocho referencias de la Denominación de Origen Vinos de Madrid en sus cartas, que serán evaluadas por un jurado de expertos
La D.O. Vinos de Madrid ha lanzado una convocatoria histórica para premiar a los mejores embajadores de su patrimonio líquido. El I Concurso de Cartas de Vinos de Madrid nace para reconocer el esfuerzo de los establecimientos de hostelería, restauración y tiendas especializadas que apuestan por el producto local.
Con el galardón a la Mejor Carta de Vinos de Madrid y una dotación económica de 1.000 euros, la organización busca visibilizar un sector que custodia un legado iniciado en 1984. Hoy, tras décadas de evolución, la denominación cuenta con 8.850 hectáreas de viñedo y 2.961 viticultores que defienden la identidad de la región frente a la expansión urbana.
Un viaje por las cuatro subzonas de Madrid
Para los profesionales del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Caterings), la carta de vinos ha dejado de ser un simple listado para transformarse en un mapa de proximidad. El certamen invita a mostrar la riqueza de las cuatro subzonas que definen la personalidad de la región:
- Arganda: La zona más extensa, situada al sureste, donde el Tinto Fino y la Malvar dominan un paisaje marcado por los ríos Tajuña y Henares.
- Navalcarnero: En el área central sur, donde la Garnacha tinta florece en un entorno de alto valor ecológico al amparo del río Guadarrama.
- San Martín de Valdeiglesias: El bastión occidental, famoso por sus Garnachas de altura y la elegancia de la Albillo Real en la ribera del Alberche.
- El Molar: La subzona más joven, que rescata la viticultura de granito y pizarra con raíces que se remontan a la Edad Media.
La convocatoria está abierta a empresas y autónomos que deseen certificar su compromiso con la calidad local. Para inscribirse, los establecimientos deben contar con una carta que incluya un mínimo de 8 referencias amparadas por la Denominación de Origen Vinos de Madrid.
El jurado no solo evaluará el número de etiquetas; se premiará la narrativa visual, el diseño y la capacidad del local para explicar al cliente el valor de las añadas, los suelos y el esfuerzo de los viticultores que mantienen vivas las 12.387 parcelas de la denominación.
Para elegir la mejor propuesta, se ha constituido un comité de seis expertos: tres sumilleres de prestigio, dos representantes del Consejo Regulador y un especialista en diseño y narrativa visual.
Este panel evaluará la coherencia técnica de la carta, su estética y su capacidad para sugerir maridajes que potencien tanto la cocina del local como los vinos de proximidad. Se valorará especialmente el equilibrio entre estilos, desde los blancos jóvenes hasta los tintos de guarda y los nuevos espumosos madrileños.
¿Cómo participar?
El certamen ofrece incentivos de gran valor para el posicionamiento de marca de los establecimientos:
- Primer Premio: 1.000 euros, diploma oficial y el reconocimiento de Mejor Carta de Vinos de Madrid.
- Segundo Clasificado (Accésit): 500 euros y diploma acreditativo.
Los interesados tienen de plazo hasta el 30 de abril de 2026 para formalizar su participación. El proceso es totalmente digital: basta con enviar la carta digitalizada (formato PDF o JPG) al correo electrónico secretaria@vinosdemadrid.es, indicando en el asunto Concurso de cartas de vinos.
Este concurso representa una oportunidad única para reivindicar el vino de Madrid como un patrimonio esencial de nuestra gastronomía. ¿Es la tuya la carta que mejor cuenta nuestra historia? Es el momento de que el sector reconozca tu labor.
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