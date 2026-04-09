Un viaje a la infancia en Pinto: regresa la gran feria del juguete de colección

El Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto se prepara para transformarse este sábado, 11 de abril, en una auténtica cápsula del tiempo donde la nostalgia y la cultura popular se dan la mano.

Bajo el nombre de MercaJuguete, esta decimotercera edición de la feria se consolida como una cita ineludible para quienes entienden el juguete no solo como un objeto de ocio, sino como un patrimonio sentimental que define a distintas generaciones.

Un recorrido por la memoria lúdica

A lo largo de una jornada que se extenderá de 10:00 a 21:30 horas, más de quince expositores especializados desplegarán un catálogo que recorre la historia del entretenimiento. El visitante podrá navegar entre las naves de Star Wars, el heroísmo gráfico de Marvel y DC, el detallismo de las miniaturas y la estética de las figuras de terror.

Sin embargo, MercaJuguete no se limita a la mirada retrospectiva. El evento logra un equilibrio orgánico al integrar la artesanía contemporánea y el auge del coleccionismo de vanguardia, representado por piezas actuales y la fiebre por los Hot Wheels.

Nancys / MercaJuguete

Guillermo Naranjo, impulsor de la iniciativa, pone el foco en la democratización del coleccionismo. Para el organizador, la esencia de la feria radica en su cercanía, alejándose de etiquetas elitistas para ofrecer piezas accesibles a todos los bolsillos y perfiles.

Su invitación es una apuesta por el diálogo intergeneracional. Es un espacio donde los adultos actúan como guías por la arqueología de su propia infancia, mientras los más jóvenes conectan con la tangibilidad de los objetos que precedieron a la era digital.

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Ocio y cultura para todos

Para enriquecer esta experiencia, el evento contará con diversos sorteos que dinamizarán la jornada. Los premios incluyen desde incentivos comerciales y juegos hasta el acceso a diferentes exposiciones y museos, reforzando el carácter cultural de la cita. Con entrada y parking gratuitos, el Centro Comercial Plaza Éboli invita a los vecinos de Pinto y a entusiastas de toda la región a redescubrir el valor de la memoria compartida.