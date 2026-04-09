SAN ISIDRO 2026
Sonsoles Ónega dará el pregón de las fiestas de San Isidro 2026 en Madrid
La periodista y presentadora será la encargada este año de dar inicio a las fiestas del patrón de la capital
La periodista y presentadora Sonsoles Ónegaserá la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de San Isidro 2026 en Madrid, tal y como anunciado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
La que representa “una de las voces más reconocidas del periodismo en España”, en palabras de Sanz, será la encargada este año de dar el inicio oficial de las fiestas en honor al patrón de la capital, que tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 20:00 horas.
Durante su intervención, la vicealcaldesa ha destacado la "destacadísima trayectoria en televisión y en radio" de Ónega, actualmente al frente del programa 'Ahora Sonsoles"; así como su "amplísima carrera literaria", con varias "novelas de éxito" y el Premio Planeta de 2023 en su haber.
Así pues, el Consistorio considera que Ónega será una “extraordinaria pregonera” para unas fiestas que cada año reúnen a miles de madrileños en torno a las principales tradiciones castizas de la ciudad. Por ello, Sanz ha aprovechado el anuncio para invitar “desde ya” a los ciudadanos a asistir al pregón y participar en el comienzo de las celebraciones.
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- Esta villa a media hora de Madrid trae este fin de semana su esperado mercadillo medieval: un viaje al pasado con pasacalles, mercaderes, talleres y exhibiciones de aves
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- La Comunidad de Madrid avisa al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- Deducciones en la Renta 2025 en Castilla-La Mancha: cuáles puedes aplicar y cuáles son incompatibles
- Las educadoras infantiles madrileñas arrancan una huelga indefinida: 'No se puede vivir con el salario mínimo y la responsabilidad que sostenemos
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia