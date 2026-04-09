Sonsoles Ónega dará el pregón de las fiestas de San Isidro 2026 en Madrid

La periodista y presentadora Sonsoles Ónegaserá la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de San Isidro 2026 en Madrid, tal y como anunciado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La que representa “una de las voces más reconocidas del periodismo en España”, en palabras de Sanz, será la encargada este año de dar el inicio oficial de las fiestas en honor al patrón de la capital, que tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 20:00 horas.

Durante su intervención, la vicealcaldesa ha destacado la "destacadísima trayectoria en televisión y en radio" de Ónega, actualmente al frente del programa 'Ahora Sonsoles"; así como su "amplísima carrera literaria", con varias "novelas de éxito" y el Premio Planeta de 2023 en su haber.

Así pues, el Consistorio considera que Ónega será una “extraordinaria pregonera” para unas fiestas que cada año reúnen a miles de madrileños en torno a las principales tradiciones castizas de la ciudad. Por ello, Sanz ha aprovechado el anuncio para invitar “desde ya” a los ciudadanos a asistir al pregón y participar en el comienzo de las celebraciones.