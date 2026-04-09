San Sebastián de los Reyes aprueba su presupuesto de 110 millones de euros para 2026

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha dado luz verde este jueves al proyecto de Presupuestos para 2026, con un importe total de 110 millones de euros, con votos a favor del equipo de Gobierno del PP y los concejales no adscritos Amparo Ortega y José Luis Trebolle, frente a la oposición de PSOE, Vox, Más Madrid, Izquierda Independiente y Vecinos x Sanse/Ciudadanos, así como los ediles no adscritos Javier Cortés y Andrés García-Caro.

En concreto, el presupuesto municipal para 2026 asciende hasta los 110 millones de euros, "cumpliendo con la regla de gasto, estabilidad presupuestaria y superávit inicial", y supone un casi un 7% más que el último presupuesto aprobado, con un crédito inicial de casi 103 millones.

"Éste es un presupuesto de todos y para todos, en cuya elaboración se han tenido en cuenta las necesidades de cada una de las familias que conforman este municipio. El objetivo es seguir consolidando el modelo de ciudad que, a corto, medio y largo plazo, dé respuesta a todas las necesidades de nuestros vecinos para seguir haciendo de San Sebastián de los Reyes el mejor lugar para vivir. Estas cuentas municipales son la garantía para seguir avanzando y seguir haciendo de ésta una ciudad líder en España en numerosos ámbitos", ha subrayado el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Economía y Hacienda, Marcos Zurita.

En un comunicado, el equipo de Gobierno liderado por la alcaldesa Lucía Fernández (PP) ha subrayado que el aumento de los ingresos se produce en paralelo a la reducción de la presión fiscal, con un mandato en el que "se han venido eliminando y reduciendo impuestos y tasas para evitar que sea el bolsillo del vecino sobre el que recaiga, precisamente, esa subida de los ingresos".

Esta última viene derivada, fundamentalmente, del esfuerzo en perseguir el fraude fiscal y en la detección de irregularidades en materia urbanística, donde también se han actualizado las tasas de los servicios de esta área, según ha explicado el Ayuntamiento, que ha resaltado las aportaciones de los dos ediles no adscritos que han apoyado el proyecto.

Entre ellas, una reducción del impuesto de las plusvalías en un 25% que, en términos globales, supondrá "un ahorro de 1,5 millones a nuestros vecinos a partir del ejercicio que viene", tras la modificación de ordenanzas para 2027.

Además, ha remarcado que las cuentas municipales también buscan en materia de gasto dar respuesta "fielmente a las verdaderas necesidades que tienen en estos momentos las familias de la localidad".

Partidas de los Presupuestos

En este sentido, desde el Consistorio han subrayado la apuesta por la seguridad, con un aumento del 6% en la dotación en esta materia, superando el millón de euros, al que se suman más de 8 millones en gasto de personal en Policía Local; las zonas verdes, con un incremento del 45% para proyectos medioambientales para llegar hasta los 8.736.379 euros; o la limpieza de calles, que aumenta en casi dos millones para superar los 13.

Respecto al bienestar social, el aumento de la partida es de un 2%, hasta casi los 3 millones, y busca que nadie se quede atrás. La plantilla se incrementa en seis personas, se mejoran dos nuevos contratos relacionados con los servicios sociales, como es el de asistencia domiciliaria y el de distribución de comida a domicilio, con una inversión de 1.105.000 euros y un incremento de más de 170.000 euros.

Además, se incrementan un 10% --casi 360.000 euros-- las partidas destinadas a programas de conciliación familiar, servicios complementarios de educación y a escuelas infantiles, mientras que la dotación en políticas de Igualdad aumenta hasta el 20%, poniendo el foco en las ayudas complementarias de víctimas de violencia de género, que suben un 22%, y se propone incrementar la plantilla de este servicio en tres personas.

La partida en materia de cultura crece un 23% y la destinada a deportes un 10%, hasta los 600.000 euros, ha indicado el Ayuntamiento.

El apoyo a las pymes, a los autónomos, a las empresas y a quienes generan riqueza en la ciudad se materializa en el incremento de un 29% en las diferentes partidas destinadas a Desarrollo Local, mientras que en el área de empleo sube el presupuesto un 50% respecto al anterior aprobado. Además, se creará la Oficina de Atracción Empresarial.

Desde el Consistorio también se ha remarcado las urbanizaciones como "parte esencial" del municipio. "La apuesta por la igualdad en la prestación de servicios públicos a todos los vecinos se traduce en un aumento del 37% en las ayudas y aportaciones a las mismas", ha indicado.

En el ámbito de las inversiones, teniendo en cuenta la financiación de los recursos generales, se ha pasado de casi 470.000 euros en 2022 a 560.000 euros en 2024, "dando un salto muy importante en este presupuesto hasta llegar a sobrepasar el millón de euros en 2026".

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"Somos la ciudad de la seguridad; de la cultura; de las zonas verdes; de la excelente gestión de los servicios públicos; de los bajos impuestos; del empleo; del apoyo a las pymes, los autónomos y las grandes empresas; de la inversión; del deporte y de la igualdad. Estos presupuestos reflejan la situación que vive San Sebastián de los Reyes y buscan consolidar un presente y un futuro muy próspero en todos los ámbitos", ha subrayado el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Economía y Hacienda, Marcos Zurita.