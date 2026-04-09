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NUEVA INCIDENCIA

Retrasos en la C5 de Cercanías Madrid por un cable colgando en la catenaria entre Humanes y Fuenlabrada

Personal de Adif trabaja para solucionar la incidencia lo antes posible

Imagen de archivo de Cercanías de Renfe.

Imagen de archivo de Cercanías de Renfe. / Eduardo Parra - Europa Press

Javier Niño González

Madrid

Los trenes de la línea C5 de Cercanías Madrid registran retrasos este jueves 9 de abril por a la presencia de un cable colgando de la catenaria entre las estaciones de Humanes y Fuenlabrada, según ha informado Adif a través de X. La incidencia figura en el parte de estado de la red difundido a las 07:30 horas.

Adif ha señalado que personal de la compañía está trabajando para solucionar el problema "lo antes posible". Por el momento, la información oficial no concreta el alcance exacto de las demoras ni si se han producido supresiones de trenes.

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